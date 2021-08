Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

Firma w Anglii. Dla kogo oddział w Polsce?

Polski przedsiębiorca będący właścicielem spółki Limited, powinien rozważyć utworzenie oddziału swojej firmy działającego w jego ojczyźnie, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z trzech sytuacji:

- po pierwsze, charakter świadczonych usług wymaga fizycznej obecności w miejscu ich świadczenia; jeżeli więc ktoś zechce pod szyldem brytyjskiej spółki Ltd prowadzić w Polsce np. sklep stacjonarny, restaurację, gabinety kosmetyczne itd, będzie musiał otworzyć oddział tejże spółki;

- po drugie, jeżeli dla właściwego prowadzenia działalności, niezbędne będzie posiadanie w Polsce magazynu/magazynów, podobnie jak w pierwszym przypadku konieczne będzie otwarcie oddziału w naszym kraju. Przykład – osoba prowadzi internetowy sklep modelarski zarejestrowany w UK, ale magazyn, z którego rozsyłane są modele znajduje się w Polsce;

- po trzecie, dla prowadzenia działalności niezbędne jest zatrudnienie pracowników w miejscu świadczenia usług (czyli w Polsce).

Jak działa oddział brytyjskiej spółki Ltd?

Zarejestrowany w Polsce oddział brytyjskiej spółki Ltd to niezależnie funkcjonująca struktura gospodarcza, przy czym nie posiada ona osobowości prawnej w Polsce. Obowiązki księgowe i rachunkowe realizowane są na terytorium Polski, tak samo jak rozliczenia podatkowe; miejscem właściwym dla ich dokonywania jest polski Urząd Skarbowy.

Rejestracja polskiego oddziału spółki Ltd

Rejestracja polskiego oddziału spółki Ltd, jest teoretycznie prosta, ponieważ wymaga tylko złożenia odpowiedniego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, który wpisze następnie rzeczony oddział do rejestru przedsiębiorców. Wniosek taki musi jednak zawierać sporą ilość dikumentów, takich jak:

opis rodzaju działalności oddziału

dane osoby reprezentującej polski oddział firmy (powinna to być rezydent Polski), a także potwierdzony notarialnie wzór jej podpisu

uchwałę o powołaniu rzeczonego oddziału

odpis aktu założycielskiego, statutu, ewentualnie innej umowy opisującej podstawę działalności spółki, razem z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego

pozostałe dokumenty statutowe oraz ich tłumaczenia, wykonane przez tłumacza przysięgłego

Następnie należy poczekać, jako że czas rejestracji oddziału spółki Limited w Polsce wynosi od 30 do 60 dni.

Zalety posiadania oddziału spółki Ltd w Polsce

Duża elastyczność; oddział spółki Ltd w Polsce ma prawo do zatrudniania pracowników, uzyskiwania różnego rodzaju licencji, może być także płatnikiem VAT, a do tego korzystać z kapitału brytyjskiej firmy macierzystej.

Oszczędności – o ile założenie spółki Limited w Wielkiej Brytanii wymaga wpłaty określonego prawem kapitału założycielskiego, nie jest to konieczne w przypadku otwarcia jej oddziału w Polsce.

Prestiż. To sprawa nieco względna i niewymierna, ale istotna. Dlaczego? Ponieważ Wielka Brytania to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, szanowanych i cenionych w świecie jurysdykcji, jeżeli chodzi o warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Założone w UK spółki korzystają niejako z tego „kapitału zaufania”, dzięki czemu łatwiej im pozyskać nowych inwestorów, kontrahentów czy klientów. Dlatego też polski oddział brytyjskiej spółki Limited jest o wiele bardziej rozpoznawalną i cenioną strukturą biznesową, niż zwykła polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.