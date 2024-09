PKD 2025: nowa klasyfikacja działalności od przyszłego roku. Co się zmieni?

rozwiń >

Projekt rozporządzenia w sprawie PKD 2025

Gotowe są już założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które ma wdrożyć od 1 stycznia 2025 r. – w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - nową Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną dalej ,,PKD 2025”'. Nowa PKD 2025 będzie stanowiła załącznik do tego rozporządzenia. Projekt ten przygotowywany jest w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Rozporządzenie w sprawie PKD 2025 będzie wydane na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).



Z wejściem w życie tego rozporządzenia utraci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.).

Dlaczego potrzebna jest nowa Polska Klasyfikacja Działalności

Jak czytamy w założeniach omawianego projektu, konieczność wydania nowej PKD 2025, zastępującej dotychczasową PKD 2007, wynika ze zmian dokonanych w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.5 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2.1 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE, która jest wprowadzana na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/137 z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (Dz. Urz. UE L 19 z 20.01.2023, str. 5).



Co ważne, PKD 2025 zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową do poziomu czterech cyfr ze znowelizowaną statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej NACE Rev. 2, zwaną dalej „klasyfikacją NACE Rev. 2.1”.



Piąty poziom klasyfikacji PKD 2025 został wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki, będących przedmiotem analiz służących podejmowaniu decyzji gospodarczych i prowadzeniu obserwacji statystycznych. W związku z koniecznością zapewnienia międzynarodowej porównywalności, zasady metodyczne ustanowione w PKD 2025 są spójne z definicjami przyjętymi we wprowadzeniu do klasyfikacji NACE Rev.2.1.