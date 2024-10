Sprawozdawczość firm wobec PFRON: deklaracje, informacje, terminy

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkami dla pracodawców, w tym związanych ze sprawozdawczością. W zależności od tego, czy pracodawca osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy nie, należy przekazać organom dokument, który potwierdzi wielkość zatrudnienia ogółem i liczbę osób niepełnosprawnych. Pracodawca zobowiązany do wpłat musi składać „deklaracje”, a pracodawca zwolniony z wpłat musi składać „informacje”.

Przepisy

Deklaracje (informacje) regulowane są przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. Wzory deklaracji określa Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Deklaracje

DEK-1-0 – składa pracodawca, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% i jest zobowiązany do wpłat na PFRON za miesiąc w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.



DEK-1-a – składa pracodawca, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% i jest państwową i samorządową jednostką organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.



DEK-1-b – składa pracodawca, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 2% i jest publiczną i niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną a także klubem dziecięcym.



DEK-1-u – składa pracodawca, korzystający z ulg.



DEK-2-b – składa pracodawca, która prowadzi zakład aktywności zawodowej.



DEK-2-u – składa sprzedający wystawiający informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.



DEK-W- składa pracodawca, który nie wydzieli stanowiska dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.



DEK-R- deklaracja roczna.



DEK-Z – deklaracja ewidencyjna, którą należy złożyć, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako podmiot zobowiązany do wpłat.

Informacje

INF-1- składa pracodawca, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% (albo 2%), jest podmiotem nie działającym w celu osiągnięcia zysku tj: domem pomocy społecznej, hospicjum albo zakładem opiekuńczo-leczniczym, rehabilitacja społeczna i lecznicza czy edukacja osób niepełnosprawnych.



INF-2 – (informacja roczna) - składa pracodawca, który w ciągu roku miał obowiązek złożenia przynajmniej jednej informacji INF-1.



INF-Z – składa pracodawca, który rejestruje się w PFRON jako zwolniony z wpłat.



INF-I-u – składa sprzedający, który wystawił co najmniej jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w ciągu miesiąca.

Terminy

Należy pamiętać o terminach składania deklaracji i informacji do PFRON oraz o ich prawidłowym wypełnieniu. Termin składania wszystkich dokumentów jest stały. Należy przesłać je do PFRON do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym pojawił się obowiązek zapłaty. Wpłaty należy dokonać do 20 dnia następnego miesiąca, w którym zaistniał obowiązek zapłaty. Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do kontaktu.

Wysokość wpłat na PFRON zależy nie tylko od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ale też m.in od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, stanu zatrudnienia stopnia niepełnosprawności czy rodzaju schorzenia pracownika. W związku z tym warto trzymać rękę na pulsie i raz na jakiś czas przeanalizować posiadaną dokumentację i upewnić się, że wysokość wpłaty liczona jest są w prawidłowej wysokości.



Małgorzata Gaik, Senior Consultant w CRIDO

