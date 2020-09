Dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych - wnioski do 30 listopada 2020 r.

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych wspomagających prowadzenie firmy w czasie pandemii. Usługi rozwojowe w uruchomionym przez PARP projekcie „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” odpowiadają na bieżące potrzeby wybranych branż. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet całego projektu to ok. 57 mln zł. Zakładany termin składania wniosków do operatorów upływa 30 listopada 2020 r.