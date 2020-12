WIBOR i inne wskaźniki referencyjne w 2021 roku

"Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2020 r. jednogłośnie wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark SA działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników referencyjnych. Oznacza to, że proces opracowywania tego rodzaju wskaźników referencyjnych przez GPW Benchmark SA będzie podlegał publicznemu nadzorowi, którego elementem jest też cykliczna ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub realiów gospodarczych" - napisano w komunikacie.



"Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark oznacza, że organ nadzoru finansowego uznał proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR za zgodny z wymaganiami nałożonymi na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej" - dodano.

Udzielenie przez KNF zezwolenia zapewnia ciągłość stosowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez podmioty, które stosują je w umowach i instrumentach finansowych.



Wskaźnik referencyjny WIBOR był opracowywany przez GPW Benchmark jeszcze przed dniem wydania zezwolenia KNF, co było możliwe na mocy przepisu przejściowego BMR.



"Uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIBOR, wieńczy fazę dostosowania Stawek Referencyjnych do wymogów Rozporządzenia BMR. Otwiera to jednocześnie kolejny etap, który wiąże się z rolą licencjonowanego administratora - przeglądów metody - tak, by zapewnić wiarygodność i adekwatność wskaźników referencyjnych oraz móc dostarczać nowe wskaźniki budowane zgodnie ze światowymi trendami" – powiedział cytowany w komunikacie prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.





GPW Benchmark planuje opracować koncepcję wskaźników referencyjnych typu risk free rate (stawek wolnych od ryzyka) na 2021 r.

"Rozwiązanie wdrożone przez uczestników fixingu zapewnia bezpieczeństwo procesu przygotowywania danych wejściowych i ułatwia elastyczne dostosowywanie metody wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR do warunków rynkowych. Daje również szansę na tworzenie innych wskaźników stopy procentowej w przypadku podmiotów, które realizują instalację systemów z uwzględnieniem elementu automatyzacji przekazywania danych transakcyjnych. Jako administrator wskaźnika kluczowego, GPW Benchmark czuje się zobowiązana do realizowania działań zmierzających do dostarczania wskaźników, które mogą być wykorzystywane jako wskaźniki alternatywne przez podmioty regulowane, co zwiększy bezpieczeństwo systemu finansowego. Dzięki danym transakcyjnym przekazywanym przez Uczestników Fixingu i niektóre podmioty nie pełniące tej funkcji, udało się nam opracować koncepcję wskaźników referencyjnych typu risk free rate (stawek wolnych od ryzyka), których dostarczanie planujemy na 2021 rok – powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj.

GPW Benchmark złożyła 6 grudnia 2019 r. do KNF wniosek o zgodę na administrowanie stawkami WIBOR i WIBID, dostosowanymi do unijnego rozporządzenia BMR.

Rozporządzenie BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR, oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek należy stosować tzw. metodę kaskadową - w pierwszej kolejności administrator wskaźnika powinien brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku (tzw. transakcyjność wskaźnika), a dopiero później - w przypadku ich braku - wartość kwotowań. Obecnie WIBOR wyliczany jest na podstawie deklaracji banków.

W II kw. 2019 r. uzgodniono nowe brzmienie przepisów niektórych zapisów rozporządzenia BMR, zgodnie z którymi okres przejściowy na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych, do których należy WIBOR, do wymogów tej regulacji został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.

Oprócz WIBORu, na liście kluczowych dla rynku finansowego wskaźników referencyjnych Komisji Europejskiej znajdują się: LIBOR, EURIBOR, EONIA i STIBOR.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID.

KNF na początku listopada udzieliła innej instytucji - Instytutowi Rynku Finansowego - zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp proc., które są zgodne z unijnym rozporządzeniem BMR.

IRF opracowuje Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF). Był to pierwszy w Polsce wskaźnik alternatywny w rozumieniu BMR, który uzyskał akceptację KNF. (PAP Biznes)

