Podatki 2022, zaliczki na PIT, składka zdrowotna a świadczenia emerytalno-rentowe ZUS

Podatki 2022 a świadczenia ZUS. Od 2022 roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w 2022 roku.

Umowa o pracę na zastępstwo - rozwiązanie i ponowna rekrutacja

Umowa o pracę na zastępstwo. Z jakim dniem można rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo? Od kiedy można rozpocząć ponowną procedurę naboru na umowę o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika?

Wykup samochodu z leasingu. Jaka data decyduje - faktury, aneksu, przelewu, czy rejestracji?

Data wykupu samochodu z leasingu. Jakie zdarzenie przesądza o tym czy przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu w 2021 roku? Czy jest to data wystawienia faktury, data przelewu, dzień aneksowania umowy leasingowej czy może ponownej rejestracji pojazdu? Czasu jest bardzo mało, a błąd w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowny – ostrzega Carsmile.

Korekta w księgach rachunkowych a zdarzenie po dniu bilansowym

Jak dokonać korekty w księgach rachunkowych w związku ze zdarzeniem po dniu bilansowym?

Zapisy w KPiR a podkreślenie i zamknięcie roku

Podkreślenie KPiR – skutki. Czy jest możliwe dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) po podkreśleniu i zamknięciu roku?

IKZE 2021/2022 - limity, korzyści, jak założyć

IKZE 2021/2022. Założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w wielu instytucjach możliwe jest przez internet, więc każdy, kto chce, zdąży jeszcze w bieżącym 2021 roku je założyć i przelać na nie pieniądze, by już za kilka miesięcy móc je odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Jak radzi Paweł Mizerski z UNIQA TFI, wybierając instytucję, w której zakłada się IKZE, warto przyjrzeć się opłatom i wynikom inwestycyjnym danego towarzystwa.

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku. Od 1 stycznia 2022 podatników czekają ogromne zmiany wynikające z rządowego programu reform zwanego Polski Ład (lub Nowy Ład). Nowelizacja ustaw podatkowych została przyjęta jako Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Nowy Ład”). Nowy Ład wpływa bezpośrednio na podstawy obecnie obowiązujących zasad podatkowych. W tym między innymi dotyczy skali podatkowej, progów podatkowych, a także ulg i odliczeń w PIT.

Usługi dla pełnomocników w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 14 grudnia 2021 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) udostępnione zostały nowe funkcjonalności przeznaczone dla pełnomocników i ich mocodawców. Jak wskazuje resort finansów popularność e-US stale rośnie. Zalogowano się do niego już ponad 50,5 mln razy.

Czy dodatek osłonowy jest opodatkowany?

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany podatkiem PIT.

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 r. - obniżone stawki, limit

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 r. - obniżone stawki, limit. Nowy rok – „nowy ład”, a wraz z nim rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych, w tym w zakresie podatku CIT i PIT. Ustawodawca zdecydował się także na obniżkę niektórych stawek w ryczałcie ewidencjonowanym. Kto może skorzystać z obniżonych stawek ryczałtu? Jaki jest limit ryczałtu w 2022 roku?

Źle określony kod taryfy celnej to jak przejechanie autem na czerwonym świetle

Określenie kodu taryfy celnej, tzw. taryfikacja towarów jest jednym z trzech elementów kalkulacyjnych w zgłoszeniu celnym. Wielu przedsiębiorców ma z nim problem, bowiem temat jest trudny i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego ustalaniem kodu taryfy celnej powinni zajmować się eksperci, którzy doskonale znają zasady, są kompetentni i nie popełnią kosztownych dla firmy błędów. Przy źle określonej taryfikacji towarów, czyli podaniu błędnego kodu taryfy celnej, przedsiębiorca naraża się na karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Ustalenie prawidłowego kodu jest tak trudne, że często pojawia się też problem z agencjami celnymi – choć mają obowiązek ustalenie kodu taryfikacji celnej, to tego nie robią.

Szybki zwrot VAT od 2022 roku

Szybki zwrot VAT. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzony zostanie nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. Zmiana ta, wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, jest potocznie nazywana szybkim zwrotem VAT. Kto i kiedy może dostać zwrot VAT w ciągu 15 dni?

Zajęcie pieniędzy na rachunku VAT

Zajęcie pieniędzy na rachunku VAT. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską udzielił 9 grudnia 2021 r. wyjaśnień odnośnie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku VAT. Zdaniem Ministra obowiązujące obecnie przepisy nie wymagają zmian. Minister wskazał też, że termin 60 dni to maksymalny czas jakim dysponuje naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika o wyrażenie zgody na przesłanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. W praktyce rozpatrywanie tych wniosków trwa kilkanaście dni.

Czy obniżka akcyzy ograniczy inflację?

Obniżka akcyzy a inflacja. Tłumaczenie inflacji jedynie wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest niepełnym obrazem funkcjonowania polskiej gospodarki, a czasowe obniżenie akcyzy na wyroby energetyczne nie zwalczy dalszego jej wzrostu – twierdzi dr Jacek Matarewicz, ekspert podatkowy Business Centre Club.

TAX FREE 2022 - obowiązek stosowania kas fiskalnych online

TAX FREE 2022. Ministerstwo Finansów informuje, że od 2022 roku podmioty sprzedające towary w systemie TAX FREE mają obowiązek stosowania wyłącznie kas rejestrujących online.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) a bilans za 2021 rok

Estoński CIT a bilans za 2021 rok. Spółki kapitałowe (czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne), które od 1 stycznia 2022 r. przejdą na ryczałt od dochodów (czyli tzw. estoński CIT), będą musiały w bilansie za 2021 r. wykazać dodatkowe pozycje. Wymóg ten nie wynika jednak z prawa bilansowego, czyli ustawy o rachunkowości lecz z… ustawy o CIT.

Podatek od kryptowalut w Polsce i na świecie

Podatek od kryptowalut w Polsce i na świecie. W Polsce o legalny zarobek na kryptowalutach jest trudno. Polskie rozwiązania prawne są bowiem nieprecyzyjne, a podatki horrendalnie wysokie. Niektóre rządy jak np. w Estonii czy Portugalii widzą jednak w rozwoju kryptowalut szansę i ułatwiają inwestorom działania. To tam zapewne spoglądać będą polscy posiadacze wirtualnych pieniędzy. W innych krajach europejskich rozwiązania mogą być bowiem jeszcze mniej korzystne niż w Polsce, a wpływ na rozwój bitcoinów może mieć ekologia.

Jak wykupić samochód z leasingu do końca 2021 roku?

Jak wykupić samochód z leasingu do końca 2021 roku? Przedsiębiorcy, którzy chcą zachować prawo do nieopodatkowanej sprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od tzw. prywatnego wykupu, muszą wykupić samochód do końca grudnia br. – wynika z analizy Carsmile. Czasu zostało niewiele, a chętnych nie brakuje. Jakie formalności trzeba spełnić i co zrobić, aby zdążyć z wykupem do końca roku?

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski od 2022 roku

Ryczałt od przychodów zagranicznych. Od początku 2022 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą obowiązywały przepisy nowego Rozdziału 6b zatytułowanego: „Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ryczałt ten pozwala osobom przenoszącym swoją rezydencję podatkową do Polski opodatkować ich przychody zagraniczne w uproszczony sposób. Osoby te zapłacą 200 tys. zł rocznego podatku - niezależnie od wysokości swoich zagranicznych dochodów (przychodów). Warunkiem zastosowania tej formy opodatkowania będzie w szczególności poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 100 tys. zł rocznie na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej.

Dni wolne od pracy. Jeden dzień wolny więcej w 2022 r.

Dni wolne od pracy w 2022 r. W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek – przypominają eksperci. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.

Zamiana leasingu samochodu na kredyt. Jak uciec przed podatkiem w 2022 roku?

Zamiana leasingu samochodu na kredyt. Coraz więcej osób chce zakończyć jeszcze w tym roku leasing samochodu i uciec przed nowym obciążeniem podatkowym w 2022 roku. Firmy oferujące kredyty samochodowe wdrażają uproszczone procedury, pozwalające na sfinansowanie spłaty leasingu. Kredyt samochodowy można dostać nawet w ciągu jednego dnia, ale dłużej trwają rozliczenia po stronie leasingodawcy.

Podatek od nieruchomości 2022 - stawki w największych miastach

Podatek od nieruchomości 2022. Prawie wszystkie rady gmin w największych miastach zdecydowały o podwyższeniu stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Dotyczy to także podatków od nieruchomości – działek, mieszkań, domów czy biur. Stawka idzie w górę o 3,6%.

PIT 2022 - nowe wzory formularzy (m.in. PIT-11)

PIT 2022 - nowe wzory formularzy. Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach podatkowych wzorów następujących formularzy: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR, PIT-11 oraz PIT-R, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Konsultacje potrwają do 17 grudnia 2021 r.

Odsetki ustawowe (kapitałowe i za opóźnienie) - zmiany od 9 grudnia 2021 r.

Odsetki ustawowe - zmiany od 9 grudnia 2021 r. Wskutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 1,25% do 1,75%), podwyższeniu uległa od 9 grudnia 2021 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 9 grudnia 2021 r. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się także (przynajmniej do 31 grudnia 2021 r.) wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).

Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Zostało już mało czasu na wdrożenie!

Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania, przed którymi niebawem staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Pojawiają się w związku z tym liczne pytania, np.: czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie? Co mi grozi jeżeli tego nie zrobię? To już ostatni moment, aby zgłębić temat – wskazuje mec. Dagmara Pajączkowska z kancelarii Chmura i Partnerzy.