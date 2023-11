Dekoniunktura na rynku złota. W Europie Środkowo-Wschodniej spadek wolumenów sprzedaży o prawie 40%

Jak wynika z raportu Światowej Rady Złota w Europie w minionym kwartale tego roku zanotowano najniższy poziom zakupów złota inwestycyjnego od 2008r. To efekt z jednej strony wciąż wysokiej inflacji, a z drugiej strony podnoszenia przez banki średniego poziomu oprocentowania lokat oraz produktów oszczędnościowych, szczególnie na początku tego roku. W Europie Środkowo- Wschodniej spadek w zakresie sprzedaży złota inwestycyjnego wyniósł prawie 40%. Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego, również zanotowała spadek sprzedaży produktów z tego kruszcu porównywalny do tego obserwowanego w tej części Europy. Zarząd spółki patrzy jednak optymistycznie na kolejne kwartały w zakresie generowanej sprzedaży i rentowności.

Wzrost sprzedaży złota jedynie w Chinach, Turcji oraz Indiach

Zgodnie z analizami Światowej Rady Złota wyraźny wzrost w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych ze złota zanotowano jedynie w Chinach, Turcji oraz Indiach. Inwestycje w sztabki i monety inwestycyjne w Indiach osiągnęły 55 ton - najwyższy poziom w trzecim kwartale od 2015 roku. Popyt na sztabki i monety w Turcji już teraz przekroczył poprzedni całoroczny rekord ustanowiony w 2020 roku. Utrzymał się na bardzo wysokim poziomie w III kwartale i wyniósł 30 ton, 40% powyżej pięcioletniej średniej. W Chinach kwartalny popyt na złote sztabki i monety był na poziomie 82 ton, najwyższym od 1 kwartału 2021 roku. Ekonomiczna i geopolityczna niepewność, a także rozczarowująca zyskowność innych aktywów, spowodowały wzrost popytu o 16% rok do roku.

W Europie zanotowano najniższy poziom zakupów złota inwestycyjnego od 2008 r.

Natomiast w Europie zanotowano najniższy poziom sprzedaży produktów inwestycyjnych z tego kruszcu od 2008 r. To efekt wciąż wysokiej inflacji i podnoszenia przez banki średniego poziomu oprocentowania lokat oraz produktów oszczędnościowych, a także konieczności spłacania przez kredytobiorców wyższych rat kredytów hipotecznych. Najwyższy spadek zanotowały Niemcy, bo aż 73% w porównaniu do roku ubiegłego. Mniejszy popyt za złoto widoczny jest również w Polsce. Mennica Skarbowa to jedna z dwóch spółek handlujących złotym kruszcem, które publikują kwartalne wyniki finansowe.

„Zanotowaliśmy podobny spadek sprzedaży jak inne podmioty na rynku europejskim, po znakomitym roku 2022 i 2021. Wtedy sytuacja związana z Covidem oraz rozpoczęciem wojny na Ukrainie wygenerowała ogromny wzrost sprzedaży i w efekcie rekordy sprzedaży złota na polskim rynku. Teraz Polacy kupują mniej produktów z tego kruszcu, bo mieliśmy wysoko oprocentowane produkty oszczędnościowe w bankach, wysokie raty kredytów hipotecznych, a także wzrost cen wielu produktów czy usług. Świadomi dekoniunktury na naszym rynku poświęciliśmy ten czas na wzmocnienie spółki. Uruchomiliśmy nowy sklep online, rozpoczęliśmy sprzedaż złota i srebra na różnych platformach w tym w Empiku i na Allegro oraz zainwestowaliśmy duże środki w kampanie marketingowe wspierane przez naszego ambasadora, czyli znanego sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka. W moim odczuciu, mimo strat i spadku sprzedaży zanotowanych także w trzecim kwartale tego roku, wzmocniliśmy naszą kondycję oraz pozycję na rynku, co przyniesie nam profity w kolejnych okresach sprawozdawczych.”- komentuje Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu Mennicy Skarbowej.

W trzecim kwartale 2023 roku Mennica Skarbowa wygenerowała 179,4 mln zł przychodów w porównaniu do 280,4 mln zł w trzecim kwartale 2022 wygenerowanego w roku ubiegłym. Strata netto za 3 kwartały wyniosła 4 mln zł, w porównaniu do zysku na poziomie 5,2 mln zł zanotowanego w roku ubiegłym. Warto natomiast zauważyć, że spółka posiada na rachunkach wysoki poziom gotówki dzięki zyskom zanotowanym w latach ubiegłych, a także wysokie stany magazynowe produktów inwestycyjnych ze złota oraz srebra, warte ok. 76,8 mln zł.

Pomimo korekty w popycie na złoto Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, celem których jest poprawa wyników finansowych. Są to m.in. rozpoczęte w II kwartale br. intensywne działania marketingowe, rozpoznawanie nowych partnerstw biznesowych m.in. z sektorem bankowym oraz unowocześnienie sklepu internetowego. Zarząd Spółki ocenia, że takie działania przyniosły w latach ubiegłych i przyniosą w kolejnych okresach zamierzony skutek, jakim jest utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku złota. Dowodem tego są publicznie dostępne sprawozdania finansowe podmiotów konkurencyjnych, z których wynika, iż Mennica Skarbowa S.A. osiągnęła największy w branży w Polsce przychód i zysk w roku 2022.

