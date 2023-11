Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji na badania i rozwój? 5 wskazówek

Dotacje na badania i rozwój. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacje są kluczem do sukcesu. Firmy, które inwestują w badania i rozwój oraz wdrażają nowatorskie rozwiązania, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają szanse na osiągnięcie długotrwałego sukcesu. Jednak często na drodze do realizacji projektów innowacyjnych stoją ograniczenia finansowe. Na szczęście istnieją programy dotacyjne, wspierające innowacje, które mogą pomóc w zdobyciu potrzebnych środków finansowych. Poniżej prezentujemy aktualny przegląd programów dla innowacji i B+R oraz podpowiadamy, jakie kroki podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu na innowacje.

Przewodnik po dotacjach w ramach Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie stanowią znaczące źródło wsparcia finansowego dla różnego rodzaju projektów i inicjatyw. – Dla wielu przedsiębiorców, w tym startupów, dostęp do tych funduszy unijnych otwiera drzwi do realizacji ambitnych planów i innowacyjnych projektów – zauważa Szymon Łokaj, Partner w Grupie Innology. Z programów grantowych finansujących projekty B+R+I na szczególną uwagę zasługują Ścieżka SMART w ramach FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz EIC Pathfinder, EIC Transition i EIC Accelerator w ramach European Innovation Council (EIC), czyli Europejskiej Rady ds. Innowacji. Obecnie prowadzone są nabory zarówno w ramach ścieżki SMART w FENG oraz wybranych instrumentów EIC. Poniżej zamieszczamy wskazówki, które warto wziąć pod uwagę starając się pozyskać finansowanie w ścieżce SMART.

Jak zwiększyć szanse na otrzymanie grantu na innowacje?

Chcąc wziąć udział w konkursie z programu Funduszy Europejskich, w bliskiej lub dalszej przyszłości, dobrze jest się zastanowić, jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu na innowacje i B+R. W tym celu warto skorzystać z poniższych 5 wskazówek.

1. Zapoznaj się z założeniami instrumentu dotacyjnego

Dokładnie zapoznaj się z regulaminem konkursu ścieżka SMART, w którym chcesz aplikować. Zweryfikuj, jakie są zasady konkursu, cele, kryteria oceny, koszty kwalifikowane do dofinansowania i pozostałe wymagania. Jest to bardzo ważne – skuteczny wniosek może powstać jedynie wtedy, kiedy jest napisany zgodnie z wytycznymi konkursowymi, w szczególności z kryteriami ogólnymi i modułowymi.

2. Przygotuj rzetelny biznesplan

Biznesplan jest najważniejszym elementem wniosku. Jak napisać dobry biznesplan?

• Opisz innowację: w pierwszej kolejności odpowiedz, na czym polega nowość rozwiązania, które chcesz opracować. Sparametryzuj nowe cechy / funkcjonalności rozwiązania i porównaj do rozwiązań konkurencyjnych. Twoja innowacja nie musi być przełomowa, ważne, żeby odpowiadała na problem rynkowy i przyniosła korzyść grupie docelowej. Uzasadnij, że twoje rozwiązanie spowoduje zmianę zachowań klientów.

• Zrób plan prac B+R: przeprowadź analizę stanu techniki na świecie, aby dowiedzieć się czy wiedza, której potrzebujesz do opracowania innowacji, jest dostępna. Czy istnieją w tym obszarze wyniki badań, np. w literaturze, które możesz wykorzystać. Pamiętaj, że prace B+R są pracami twórczymi i oryginalnymi, mogą dotyczyć wypełnienia luk w istniejącej wiedzy lub jej rozszerzenie. Opisz szczegółowo wszystkie prace B+R jakie musisz wykonać, aby pozyskać nową wiedzę i opracować innowację. Skup się na opisie prac dotyczących rozwiązania problemów technologicznych, które będą stanowiły nową wiedzę w obecnym stanie techniki. Wskaż metodologię badań, sposób w jaki planujesz rozwiązać te problemy. Podziel zaplanowane prace na zadania kończące się kamieniami milowymi. Pamiętaj, że kamienie milowe muszą być mierzalne.

• Pozyskaj niezbędne zasoby: zrób analizę zasobów, jakie są potrzebne do wykonania zaplanowanych prac B+R. Chodzi o zasoby osobowe, techniczne i finansowe. Wykaż, jakie z tych zasobów posiadasz, a jakie planujesz pozyskać. Ważne, aby co najmniej połowa zasobów była w twoim posiadaniu przed złożeniem wniosku. W zasobach osobowych opisz szczegółowo kompetencje i doświadczenie członków zespołu badawczego oraz kierownika B+R i zarządzającego. Zasoby osobowe, posiadane i planowane do pozyskania, muszą pokrywać wszystkie obszary badawcze projektu. Jeżeli planujesz zlecenie części prac na zewnątrz, wykaż kompetencje i doświadczenie podwykonawcy. W zakresie zasobów finansowych wykaż, jak planujesz sfinansować wkład własny do projektu. Jeżeli nie masz jeszcze przychodów z bieżącej działalności lub są one zbyt niskie, wykaż zewnętrzne źródła finansowania takie jak kredyty, pożyczki, kapitał od inwestorów.

• Zrób analizę ryzyka: wskaż, jakie czynniki mogą wpłynąć na sukces projektu i jakie kroki zostaną podjęte w razie problemów.

• Zaplanuj komercjalizację: opisz, w jaki sposób dokonasz komercjalizacji innowacji i jak chcesz na tym zarabiać. Przedstaw we wniosku ocenę opłacalności wdrożenia na rynek, która będzie mierzona NPV i IRR. Przygotuj wiarygodne prognozy przychodów i kosztów związanych z komercjalizacją rozwiązania. Opisz grupę docelową, do której będziesz kierował nową ofertę i wyniki analizy popytu zdefiniowanej grupy docelowej. Warto podpisać listy intencyjne od potencjalnych klientów, potwierdzające zainteresowanie twoim rozwiązaniem.

• Przedstaw wiarygodny i rzetelny budżet: twój budżet musi być realistyczny i logiczny. Uzasadnij, na co zostaną przeznaczone środki finansowe i dlaczego są one potrzebne. Przedstaw metodologię szacowania wydatków.

3. Pisz zrozumiałym językiem i zadbaj o spójność wniosku

Wniosek mogą oceniać osoby nie mające eksperckiej wiedzy, dlatego staraj się pisać prostym do zrozumienia językiem. Upewnij się, że wniosek ma logiczną strukturę i jest spójny. Zadbaj o to, żeby czytanie wniosku nie było męczące i nie sprawiało trudności.

4. Bądź precyzyjny, konkretny i przekonujący

Wniosek o dofinansowanie ma duże ograniczenia w ilości znaków, jakie możesz wykorzystać, dlatego musi być napisany w sposób precyzyjny i konkretny. Unikaj ogólników i sformułowań, że twoje rozwiązanie będzie najlepsze, rewolucyjne itp. Przedstawiaj mierzalne cele i korzyści oraz uzasadniaj stawiane tezy, popierając je wiarygodnymi danymi. Udowodnij, że Twój projekt jest wartościowy i wart dofinansowania bo rozwiąże występujący na rynku problem.

5. Zabiegaj o każdy punkt w kryteriach rankingujących

Jeżeli dodatkowe punkty w kryteriach rankingujących są w twoim zasięgu, postaraj się o nie – mogą przesądzać o powodzeniu w pozyskaniu dotacji. Pamiętaj jednak żeby nie odbyło się to kosztem zaniedbania pozostałych kryteriów i rad, o których piszemy wyżej.

Warto mieć świadomość, że proces ubiegania się o środki z Funduszy Europejskich może być czasochłonny. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i przygotowanym na konieczność poprawy wniosku i ponowne aplikowanie. W końcu pozyskanie finansowania z Funduszy Europejskich na projekty innowacyjne i B+R to z jednej strony wyzwanie, ale również ogromna szansa na rozwijanie nowatorskich rozwiązań i wspieranie rozwoju firmy lub organizacji.

Szymon Łokaj, Partner w Grupie Innology