Odroczony termin płatności na fakturze. Jak przyśpieszyć zapłatę należności? Co to jest faktoring jawny z regresem?

W wielu branżach i firmach wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności to powszechna praktyka i standard biznesowy. Dla przedsiębiorców sprzedających towary i usługi, możliwość zaoferowania klientom odroczonego terminu zapłaty to często kluczowy element współpracy biznesowej. Jednak długie terminy płatności, sięgające 30, 45, 60 czy nawet 90 dni, mogą znacząco obciążać płynność finansową przedsiębiorstwa. Czy można więc przyspieszyć spływ należności? Rozwiązaniem może być finansowanie faktur, a dokładniej - usługa faktoringu.

Długie terminy płatności na fakturach. Dla wielu firm to niedogodność

Długie terminy płatności na fakturach, wynoszące 14, 30, 60 czy 90 dni, są sporym wyzwaniem dla firm. W tym okresie firma nie otrzymuje zapłaty za dostarczone produkty lub usługi, co może prowadzić do poważnych problemów z zachowaniem płynności finansowej. Obciążenie to jest tym większe, im większe są bieżące wydatki operacyjne, takie jak wynagrodzenia, koszty surowców czy inne zobowiązania. Opóźnienia w płatnościach stawiają przedsiębiorstwa w sytuacji, gdzie muszą szukać innych form finansowania bieżącej działalności. Firmy często starają się renegocjować warunki płatności lub korzystać z kredytów obrotowych, jednak te rozwiązania wiążą się z dodatkowymi kosztami lub są czasochłonne.

Pomóc może faktoring

Idealnym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z problemem faktur z odroczonym terminem płatności jest faktoring. Usługa ta polega na przekazaniu przez firmę swoich nieprzeterminowanych faktur faktorowi, który wypłaca przedsiębiorcy środki jeszcze przed upływem terminu płatności. W zamian za to faktor pobiera niewielką prowizję od wartości faktury. To prosty sposób na szybszy dostęp do gotówki i uniknięcie zatorów płatniczych. Na rynku dostępne są różne rodzaje faktoringu, a jedną z ciekawszych opcji jest faktoring jawny z regresem, oferowany przez firmę SMEO.

Zalety faktoringu jawnego z regresem

Faktoring jawny z regresem to rozwiązanie, w którym kontrahent firmy, której faktury są finansowane, zostaje poinformowany o tym, że jego faktura została przekazana faktorowi. Kluczową zaletą tego rodzaju faktoringu jest jego niższy koszt w porównaniu do innych form faktoringu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z szybkiego dostępu do środków finansowych, nie ponosząc wysokich opłat. Faktoring z regresem jest szczególnie atrakcyjny dla firm, które mają długoterminowe relacje z kontrahentami i są pewne ich wypłacalności.

Firma SMEO oferuje faktoring dla firm z limitem finansowania faktur nawet do 5 000 000 złotych, w pełni online, co dodatkowo ułatwia proces. Gotówka pojawia się na koncie już w ciągu 24 godzin od pozytywnej weryfikacji faktur przekazanych do finansowania.

Jak skorzystać z faktoringu?

Aby skorzystać z usługi faktoringu, wystarczy zarejestrować się na platformie SMEO i przesłać fakturę z odroczonym terminem płatności. Proces jest w pełni online, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi odwiedzać biura ani podpisywać tradycyjnych dokumentów. Po potwierdzeniu cesji wierzytelności przez faktoranta, czyli firmę, która ma uregulować płatność, środki są wypłacane na konto przedsiębiorcy nawet w ciągu 24 godzin. Faktoring może być stosowany zarówno dla pojedynczych faktur, jak i na stałe, w przypadku długoterminowej współpracy z kontrahentami. SMEO oferuje również przejrzyste warunki umowy, które można elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb firmy.



Źródło informacji: SMEO