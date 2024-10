Kredyt ekologiczny: dofinansowanie nawet 80% kosztów zrównoważonego rozwoju dla firm. Nabór wniosków od 17 października 2024 r.

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz zaostrzających się przepisów dotyczących ochrony środowiska, firmy coraz częściej muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem zrównoważonych praktyk biznesowych. Inwestycje w technologie przyjazne środowisku są jednak kosztowne i wymagają odpowiedniego wsparcia finansowego. Odpowiedzią na te potrzeby jest kredyt ekologiczny, który staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym firmom realizację proekologicznych inwestycji bez nadmiernego obciążania budżetu.

Czym jest kredyt ekologiczny?

Celem kredytu ekologicznego jest nie tylko ułatwienie modernizacji przedsiębiorstw, ale także wspieranie działań na rzecz zmniejszenia ich śladu węglowego i negatywnego oddziaływania na otoczenie. Kredyt ekologiczny to narzędzie, które pozwala firmom inwestować w zrównoważony rozwój. Dzięki tej dotacji (choć w nazwie jest słowo kredyt) przedsiębiorstwa mogą efektywnie modernizować swoje działania i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Kiedy najbliższy nabór na kredyt ekologiczny?

Najbliższy nabór na kredyt ekologiczny ogłoszony przez BGK rozpocznie się 17 października i potrwa do 31 stycznia 2025 r.

Firmy mogą aplikować do momentu wyczerpania środków, co sprawia, że warto niezwłocznie zainteresować się tym wsparciem, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo planuje inwestycje w zrównoważony rozwój.

Dla kogo?

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich firm oraz średnich przedsiębiorstw oraz dla firm klasyfikowanych jako small mid-caps (podmioty zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid-caps (podmioty zatrudniające do 3 000 pracowników).

Jaki poziom dofinansowania?

Firmy mogą liczyć na dofinansowanie od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji w ramach wydatku oraz lokalizacji przedsięwzięcia)

Ważne kroki w procesie aplikowania o „Kredyt ekologiczny”

Uzyskanie promesy kredytowej w banku komercyjnym

Wykonanie audytu energetycznego

Złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego

Ocena wniosku

Podpisanie umów: z bankiem komercyjnym na kredyt technologiczny oraz z BGK na dofinansowanie

Realizacja projektu

Przyznanie dofinansowania w formie premii ekologicznej

Ważnym elementem i zarazem kluczowym wymogiem w ubieganiu się o to dofinansowanie jest audyt energetyczny, który potwierdzi redukcję zużycia energii o co najmniej 30%. Warto zatem zadbać, aby do czasu wystartowania naboru niezbędna dokumentacja była sporządzona.

Niemniej ważne jest, aby przedsiębiorstwo posiadało zdolność kredytową na co najmniej wartość dofinansowania, dlatego odpowiednio wcześniej należy przeprowadzić niezbędne analizy finansowe.



Autor: Grzegorz Ocieczek, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz LPW Consulting