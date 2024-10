Do 15 mln zł pożyczki dla mikro i małych firm na inwestycje. Stałe oprocentowanie 2% lub 1,5%

Bank Ochrony Środowiska uruchomił pod koniec września 2024 r. kolejny nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne w województwie lubelskim. Nowa oferta BOŚ jest, tym razem, skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw oraz spółek komunalnych. Pożyczki będzie można wykorzystać na zwiększenie efektywności energetycznej firm.

Preferencyjne pożyczki BOŚ na inwestycje dla mikro i małych przedsiębiorców w województwie lubelskim

Oferowana przez BOŚ kwota pożyczki będzie mogła wynieść nawet 15 mln zł – i będzie nią można sfinansować do 100 proc. kosztów inwestycji. W przypadku znacznych oszczędności energetycznych, możliwe będzie umorzenie 10-25 proc. kapitału pożyczki. Finansowanie będzie preferencyjne oprocentowane w wysokości 2 proc., a w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach o największych stężeniach pyłowych, może ono zostać obniżone nawet do 1,5 proc.



Ta forma finansowania przeznaczona jest dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, których całkowity bilans roczny i/lub obrót nie przekracza 10 mln euro oraz do spółek komunalnych. Pożyczka jest udzielana na maksymalnie 15 lat i jest oferowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

REKLAMA

Autopromocja

Wsparcie inwestycji proekologicznych

– Celem BOŚ jest wsparcie finansowe przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje proekologiczne. Cel ten realizujemy również z wykorzystaniem środków unijnych. Od kilku miesięcy BOŚ oferuje w województwie lubelskim unijne pożyczki na budowę instalacji OZE. Dzięki kolejnej podpisanej z BGK umowie, kierujemy naszą ofertę preferencyjnego, proekologicznego finansowania również do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Pula środków do rozdysponowania na pożyczki zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw przekracza 72 mln zł. – informuje Marek Szczepański, Dyrektor Departamentu Programów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska.



Omawiane preferencyjne pożyczki mogą być przeznaczone na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną

w przedsiębiorstwach np. na wymianę oświetlenie wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, modernizację systemu grzewczego, kompleksową termomodernizację budynków produkcyjnych, a także usługowych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz przebudowę lub wymianą instalacji technologicznych.

Pożyczki OZE dla samorządów

Od kwietnia 2024 roku BOŚ oferuje już m.in. samorządom, spółkom komunalnym, szpitalom oraz instytucjom kultury z województwa lubelskiego preferencyjne Pożyczki OZE. Pierwsza z nich podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym w Głusku sfinansuje montaż instalacji fotowoltaicznych i będzie służyć generowaniu „zielonej” energii dla gminy. Kolejnym beneficjentem wsparcia został właśnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, który chce budować instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną, które stanowią znaczną część kosztów związanych z funkcjonowaniem szpitala.



Pożyczka OZE w lubelskim to preferencyjna forma finansowania przeznaczonego na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Oferowane przez BOŚ ze stałym oprocentowaniem, już od 1,4 proc. w skali roku, są skierowane do samorządów terytorialnych (gmin i powiatów), spółek komunalnych, szkół, uczelni, szpitali czy instytucji kultury. Bank Ochrony Środowiska udziela ich na maksymalnie 12 lat, do kwoty 10 mln zł. Za udzielenie pożyczki nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

Więcej informacji na temat pożyczki można znaleźć na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska w zakładce Pożyczki Unijne – bosbank.pl/pozyczkiunijne.