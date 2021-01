Odliczanie składek dla wspólników spółek komandytowych będzie niemożliwe

Definicja spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest typem spółki prawa handlowego, zaliczanej do spółek osobowych, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną, co umożliwia jej nabywanie prawa we własnym imieniu.





Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

W ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono objęcie spółek komandytowych, oraz części spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Konkretnie w ustawie wymienione są następujące jednostki organizacyjne objęte zmianą przepisów:

spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach CIT , oraz PIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2021 r.) bądź złożonej informacji nie zaktualizuje w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników (art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2021 r.). Spółka jawna posiadać będzie status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ww. art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a), albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ww. art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. b), do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru (art. 1 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2021 r., zob. też art. 8 ust. 2b i art. 9 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2021 r.).

Nowelizacja ustawy obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Odliczanie składek dla wspólników spółek komandytowych

Wynikającym z objęcia spółek komandytowych CIT-em skutkiem jest uniemożliwienie odjęcia od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku — składki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy.

Istotną kwestią jest w tym przypadku zmiana źródła przychodów dla celów podatku dochodowego u wspólników spółki. Objęcie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych oznacza, że osiągany zysk nie jest już przychodem z działalności gospodarczej, tylko przychodem kapitałowym. Prowadzi to do zmiany systemu rozliczenia podatku. To spółka, a nie wspólnicy, będzie odprowadzać należne podatki. Podstawowa zryczałtowana stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek komandytowych wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania, a preferencyjna 9 proc. (dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność)

Zryczałtowany podatek oznacza, że ani dochód ze spółki, ani odprowadzony od niego PIT nie będą już uwzględniane w zeznaniu rocznym, co prowadzi do braku możliwości odliczenia przez spółkę oraz jej wspólników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo, ponieważ nie uległa zmianie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnicy są zobowiązani do opłacania składek na własne ubezpieczenie, ponieważ są traktowani w spółce komandytowej jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Ważną informacją jest natomiast możliwość odjęcia nieodliczonych składek od przychodów i podatku z innych źródeł, w przypadku, w którym wspólnik ma dodatkowe źródło przychodu.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl