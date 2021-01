Spółki komandytowe 2020/2021 - księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe (terminy)

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw („nowelizacja”). W związku z licznymi wątpliwościami PIBR zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o interpretację nowych przepisów prawa i wyjaśnienie ich konsekwencji dla sprawozdawczości badanych spółek komandytowych.

Spółki komandytowe 2020/2021 - terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów (pismo z 30 grudnia 2020 r., znak: DWR5.5101.148.2020):





Przepisy ww. nowelizacji przewidują, iż spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r.

Gdy spółki komandytowe stają się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z art. 12 ust. 1 nowelizacji), to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości („uor”) (31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy jest kalendarzowemu) pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z ww. nowelizacji.

Gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. (zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 nowelizacji), to wówczas jest zobowiązana - wyłącznie dla celów podatkowych - do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). Spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r. Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe.

Z brzmienia ww. nowelizacji (art. 12 ust. 4, który stanowi lex specialis do art. 3 ust. 1 pkt 9 uor) wynika także możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zatem, jeżeli rok obrotowy spółki komandytowej jest równy kalendarzowemu, to jej rok obrotowy w tym przypadku będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Kolejny rok obrotowy będzie obejmował okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.



Zatem w przypadku, gdy spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. możliwe są dwie sytuacje, w zależności od decyzji spółki komandytowej:



(1) sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (uor) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok - podobnie, tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z tym, że 30 kwietnia 2021 r. spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych - bez sporządzania sprawozdania finansowego lub



(2) sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (uor) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy obejmuje 8 miesięcy, tj. okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. będzie wówczas zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego) jak i podatkowych.

Czy trzeba zmieniać audytora?

Ministerstwo Finansów udzieliło także odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, gdy rok obrotowy spółki komandytowej będzie trwał od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. - trzeba będzie zmieniać audytora, czy będzie jednak wystarczające renegocjowanie z nim umowy.



Zdaniem MF w takiej sytuacji firma audytorska nadal wykonuje badanie sprawozdania finansowego, a co za tym idzie nie ma podstawy do zmiany audytora tylko z powodu okoliczności wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących roku obrotowego. Jednakże należy przyjąć, że zawarte umowy o badanie mogą być renegocjowane w związku ze zwiększonym nakładem pracy jaki firma audytorska poniesie w związku z badaniem sprawozdania finansowego z odpowiednio wydłużonym rokiem obrotowym, za który firma audytorska będzie przeprowadzała badanie sprawozdania 3 finansowego za 2020, przy jednoczesnym skróconym roku obrotowym 2021 r., a także przesunięciem terminów odnośnie wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania za 2020 r.

