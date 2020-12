Podatki 2021 – co nas czeka? Prognoza Radomira Szarańca, wiceprzewodniczącego KRDP

1. Więcej nowych podatków





Do tej pory duża część rządowych programów socjalnych była finansowa ze wzrostu gospodarczego i rosnących z roku na rok wpływów podatkowych. 2020 rok postawił wszystko do góry nogami: kryzys COVID-19 sprawił, że wpływy się skurczyły, a walka z pandemią mocno nadwyrężyła budżet. Na finiszu roku rząd po raz kolejny w tym roku podniósł podatki opodatkowując dodatkowym CIT spółki komandytowe. To na pewno nie koniec pomysłów na szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników. Nie można na przykład wykluczyć, że odświeżony zostanie pomysł likwidacji liniowego podatku PIT.

2. Dokręcanie śruby przez fiskusa

Wprowadzaniu nowych podatków towarzyszyć będzie najpewniej duża mobilizacja aparatu skarbowego. Przedsiębiorcy sponiewierani przez kryzys wywołany COVID-19 raczej nie powinni liczyć na ulgowe traktowanie przez fiskusa. Czekają nas wzmożone kontrole skarbowe. Krajowa Administracja Skarbowa chętnie cofa się do spraw sprzed kilku lat, a w prowadzonych postepowaniach próbuje zakwestionować działania optymalizacyjne, które zostały zastosowane w firmach jeszcze przed wprowadzeniem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Taryfy ulgowej nie będzie

3. Powstanie fundacji rodzinnych

To już w zasadzie oficjalna wiadomość, choć projekt ustawy jeszcze nie został opublikowany. W polskim systemie prawa pojawi się w końcu możliwość zakładania fundacji rodzinnych – czyli fundacji prywatnych, którym celem będzie zarządzanie majątkiem i biznesem rodzinnym w taki sposób, aby nie został on roztrwoniony, podzielony przez spadkobierców czy wrogo przejęty przez konkurencję. To bardzo oczekiwane i potrzebne przepisy, dzięki którym tysiące polskich firm rodzinnych ma szansę przetrwać i umocnić swoją rynkową pozycję pomimo odejścia na emeryturę ich założycieli.

4. Ulga na powrót i ryczałt dla nierezydentów

W przyszłym roku czeka nas kilka zmian, które mają powiększyć bazę podatkową w Polsce. Pierwszy z nich to ulga na powrót – czyli bardzo atrakcyjne opodatkowanie dochodów dla osób, które zdecyduję się wrócić z zagranicy do Polski. Podobnie działającym wabikiem dla nowych podatników ma być ryczałt dla nierezydentów – czyli niski podatek ryczałtowy dla obcokrajowców, którzy prowadzą biznes poza Polską, ale zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do naszego kraju. Czy takie zachęty sprawią, że Polska stanie się atrakcyjnym podatkowo krajem? Przekonamy się za kilka miesięcy

5. Pogłębienie nierównowagi między podatnikiem a fiskusem

Duże obawy środowiska doradców podatkowych budzą plany wprowadzenia tzw. prekluzji dowodowej w postępowaniach podatkowych. W skrócie, chodzi o przyjęcie zasady, że podatnik nie może zgłaszać nowych dowodów w postępowaniu, których nie wykazał wcześniej. Inaczej mówiąc, postępowanie dowodowe i ustalenia faktyczne dla podatnika zakończą się już na etapie kontroli. Taka zmiana zupełnie zmieni filozofię prowadzenia postępowań podatkowych i znacząco osłabi pozycje podatników względem administracji skarbowej.

