Najważniejsze zmiany podatkowe od 2021 roku wg Ministerstwa Finansów

Podatki 2020/2021 - podsumowanie

Ministerstwo Finansów informuje:

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa.

Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju.

W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe i średnie firmy oszczędzą ok. 7 mld zł.

Mimo, iż kończący się rok był wyjątkowo trudny, kontynuowaliśmy prace nad obniżaniem podatków. Odpowiedzialne i właściwie dobrane rozwiązania podatkowe pomogą gospodarce przejść pandemię w jak najlepszej kondycji, a następnie powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Efekty naszych prac, w postaci takich rozwiązań jak Estoński CIT, zmiany w ryczałcie, czy poszerzenie zastosowania stawki 9% CIT wchodzą w życie już pierwszego stycznia. Rozwiązania te wzmocnią płynność i ułatwią utrzymanie się na rynku szczególnie małym przedsiębiorcom – dodał.





W 2019 roku obniżki podatków były dedykowane przede wszystkim pracownikom.Dzięki zeszłorocznym zmianom, takim jak obniżka PIT z 18 do 17%, ponad dwukrotne zwiększenie kosztów pracowniczych i PIT-0 dla młodych, w kieszeniach pracowników w 2020 roku pozostało ok. 12 mld zł – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Z kolei w centrum tegorocznych zmian stał mikro, mały i średni biznes. To firmy, które najmocniej odczuły trudności wynikające z epidemii i które najpilniej potrzebują obniżek i uproszczeń w rozliczaniu podatków – podkreśla i dodaje, że dzięki estońskiemu CIT, zmianom w ryczałcie oraz poszerzeniu zastosowania stawki 9% CIT, mniejsi przedsiębiorcy, w większości firmy rodzinne, zaoszczędzą na podatku blisko 7 mld zł.

W 2021 r. naszym priorytetem będzie dalsze wsparcie procesów inwestycyjnych Pracujemy między innymi nad ulgą na prototyp i robotyzację, kolejnym pakietem uproszczeń w podatku VAT (SLIM VAT 2), poszerzeniem Estońskiego CIT np. na spółdzielnie oraz propozycjami dalszego zmniejszenia stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – informuje wiceszef MF.

Estoński CIT

Założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku do momentu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.

Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki Estońskiemu CIT na kontach firm pozostanie w przyszłym roku ok. 5,6 mld zł. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe rozwiązanie oszczędzi firmom aż 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 120 tys. nowych miejsc pracy.

Więcej informacji o Estońskim CIT na stronie MF. Link do komunikatu: Efekt konsultacji z biznesem – Estoński CIT

Zmiany w ryczałcie

W 2021 r. zacznie obowiązywać szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. poszerzenie zastosowania ryczałtu. Podniesienie limitu z 250 tys. euro do 2 mln euro. Z poszerzenia może skorzystać blisko 180 tys. firm, a w kieszeni podatników zostanie 900 mln zł.

Zmiana limitu stosowania 9% CIT

Podwajamy limit zastosowania stawki 9% CIT z 1,2 do 2 mln euro przychodu. Z tej zmiany może skorzystać blisko 14 tys. firm, a w kieszeni podatników zostanie blisko 400 mln zł.

Przepisy uszczelniające

W czasie gospodarczego spowolnienia wywołanego epidemią kluczowym zadaniem Ministerstwa Finansów jest zapewnienie równych warunków konkurencji pomiędzy dużymi i małymi podmiotami. Dlatego Polska, podobnie jak wiele innych krajów Unii Europejskiej, obok obniżek podatków dla najmniejszego biznesu, wprowadza też przepisy utrudniające unikanie opodatkowania i agresywną optymalizację podatkową. W 2021 r. wdrożonych zostanie szereg narzędzi uszczelniających, których skutkiem będzie zmniejszenie tzw. „luki CIT” r/r o ponad 10%. Zmiany dotyczyć będą m. in. handlu spółkami ze stratą, nieopodatkowanego obrotu położonymi w Polsce nieruchomościami, spółek jawnych o nietransparentnej strukturze właścicielskiej i optymalizacji przy wykorzystaniu spółek komandytowych. Wprowadzony zostanie również obowiązek udostępniania przez największe firmy informacji o realizowanej przez nie polityce podatkowej.

Więcej informacji o ustawie uszczelniającej na stronie MF. Link do komunikatu : Nowe rozwiązania podatkowe MF – obniżki, ułatwienia i uszczelnianie

SLIM VAT oraz rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje

Projekt ustawy składa się z dwóch części - pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT jest programem pilotażowym. Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki formalne utrudniające prowadzenie biznesu. Wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach takich jak proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowy, korzyści finansowe. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. To m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free.

Więcej informacji o SLIM VAT na stronie MF https://www.gov.pl/web/kas/slim-vat-z-podpisem-prezydenta

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Rady gmin, w drodze uchwały, dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. będą mogły:

wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

oraz przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienie z opłaty targowej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej informacji o zmianach w komunikacie: Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2021 r.

Podatek handlowy

Nie przedłużono okresu zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej. Nie jest to nowy podatek. Został wprowadzony ustawą z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.