Ułatwienia w VAT od 2021 r. - SLIM VAT, stawki VAT, TAX FREE

SLIM VAT

SLIM VAT został stworzony na podstawie przeprowadzonego audytu potrzeb rynku dla uproszczenia istniejących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu ułatwienie w funkcjonowaniu małym i średnim podmiotom, wprowadzając zmiany na czterech głównych płaszczyznach:

proste fakturowanie: faktury korygujące in-minus – rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, a w związku z tym obniżenie podstawy opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie wystawiania korekty, pod warunkiem uzgodnienia z nabywcą, faktury korygujące in-plus – rozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej,

ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów,

– wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym możliwość wyboru stosowania do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym,

korzyści finansowe: wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości (z 10 zł do 20 zł).







Matryca stawek VAT oraz Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Zmiany w matrycy stawek VAT mają na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości interpretacyjnych istniejących przepisów i dotyczą zmian w definiowaniu rolnika ryczałtowego oraz definicji czasopism regionalnych lub lokalnych i w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, oraz zmianę symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to wiążąca prawnie interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca poprawnej klasyfikacji czy stawki VAT dla konkretnych towarów lub usług. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie WIS mają dotyczyć:

wprowadzenia 3-letniego okresu ważności WIS,

otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według PKWiU,

wprowadzenia ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,

wyłączenia wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji, lub postanowieniu organu podatkowego.

TAX FREE

Procedura TAX FREE zawarta jest w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

W nowych zapisach ustawy o VAT widnieje informacja o wprowadzeniu elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych, co ma przyczynić się do większej automatyzacji procesów, a co za tym idzie przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Zmiana ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

