Ugoda z firmą windykacyjną - czy można ją zawrzeć przez Internet?

Ugoda z firmą windykacyjną to pierwszy krok do uporządkowania trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niej rozłożymy swoje zaległości na raty, które zbytnio nie obciążą naszego domowego budżetu. Uchronimy się także przed konsekwencjami nieterminowego spłacania należności, takimi jak chociażby wpisanie do rejestru dłużników, a co za tym idzie – brakiem możliwości zakupu na raty czy podpisania umowy na abonament telefoniczny.

Jak zawrzeć ugodę online?

Do niedawna chcąc zawrzeć ugodę z firmą windykacyjną trzeba było skontaktować się telefonicznie z doradcą. Teraz możemy to zrobić w prosty i szybki sposób za pomocą portali do obsługi zadłużeń, które udostępniane są przez nowoczesne firmy windykacyjne. Aby zawrzeć ugodę online, musimy założyć bezpłatne konto na takiej platformie. W tym celu zostaniemy poproszeni o kilka podstawowych danych, które umożliwią naszą weryfikację. Po założeniu konta otrzymujemy pełny dostęp do platformy i możemy korzystać z jej wszystkich funkcji w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie za pomocą komputera, telefonu lub tabletu.





– Zalogowani klienci za pomocą portalu mogą sprawdzić wysokość swojego zadłużenia i zapoznać się z przygotowaną dla nich indywidualną ofertą rozłożenia długu na raty. W kilku krokach mogą także zatwierdzić ugodę online lub samodzielnie ustalić wysokość comiesięcznej raty. Dodatkowo, dzięki systemowi płatności online w szybki sposób dokonają należnych płatności – wyjaśnia Marek Wajda z Ultimo.

Czy ugoda zawarta online jest ważna?

W przypadku zawierania ugody z firmą windykacyjną przez Internet obowiązują takie same procedury jak np. przy podpisywaniu online umowy na abonament telefoniczny. Aby była ważna należy potwierdzić w systemie, że zapoznaliśmy się z przedstawionymi warunkami i je zaakceptować.

– W portalu do obsługi zadłużenia klient może zapoznać się z przygotowaną treścią ugody z firmą windykacyjną oraz zatwierdzić jej warunki, co poprzedza odpowiednia weryfikacja np. poprzez wpisanie kodu SMS wysłanego na wskazany wcześniej numer telefonu. Po zatwierdzaniu warunków spłaty i zawarciu ugody przez Internet, w systemie pojawią się informacje na temat stanu zadłużenia i harmonogram płatności zgodny z zaakceptowanymi wcześniej warunkami ugody – tłumaczy ekspert Ultimo.

Przejściowe kłopoty finansowe mogą dotknąć każdego z nas. W takiej sytuacji należy jednak jak najszybciej podjąć kroki, które pozwolą nam rozwiązać ten problem. Pomoże w tym m.in. zawarcie ugody z firmą windykacyjną. Pamiętajmy przy tym, że zatwierdzając jej warunki zobowiązujemy się, że będziemy regularnie spłacać swoje zobowiązania zgodnie z dołączonym do ugody harmonogramem. W sytuacji, kiedy chwilowo nie stać nas na opłacenie raty zadłużenia, warto skontaktować się z doradcą i porozmawiać o swoim problemie. Wtedy wspólnie można znaleźć rozwiązanie i się dogadać.

[1] http://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci-w-kwietniu-2020/

[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2019-roku,3,18.html