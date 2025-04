Zmiany w ordynacji podatkowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten skupiać się miał przede wszystkim na zwiększeniu efektywności organów podatkowych, ale również na tym by współpraca między organami a podatnikami przebiegała sprawniej a relacje miedzy nimi uległy poprawie. Pomimo tak zarysowanych celów nie wszystkie wprowadzone zmiany będą na rękę podatnikom i skorzystają na nich przede wszystkim organy podatkowe.

Korzystne zmiany ale czy na pewno?

Zacznijmy, jednak od zmian, które są dla podatników korzystne. Wśród nich na pewno trzeba zwrócić uwagę na zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych, jednak również w nich pojawiły się zmiany, które można uznać za wątpliwe.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami w rozporządzeniu MF ma zostać udostępniona biała lista schematów podatkowych, które nie będą podlegały obowiązkowi zaraportowania do Szefa KAS. Zmiana ta więc ułatwi podatnikom rozstrzygnięcie, które z dokonywanych przez nich czynności na pewno nie będą nakładały na nich obowiązku raportowania.

Jeżeli zaś o obowiązkach mowa to planowane jest zlikwidowanie obowiązku posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych oraz sankcja z tego tytułu, likwidacja obejmie również obowiązek składania informacji MDR-2, natomiast formularz MDR-3 będzie mógł być składany raz do roku oraz będzie on mógł być podpisany przez pełnomocnika. Co jednak istotne, w zakresie przekazywania formularza MDR-3 zostanie wprowadzona bowiem sankcja za niedopełnienie obowiązku w terminie.

Z pozytywnych zmian, zmniejszeniu mają ulec sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych, z 720 stawek dziennych do 240 stawek dziennych.

Planowane zmiany mają objąć również likwidację roli „wspomagającego”, zatem w uzgodnieniach będących schematami podatkowymi pozostałyby jedynie role „promotora” oraz „korzystającego”.

Zmianą, która niekorzystnie zadziała na sytuację podatników ma być również wyłączenie schematów podatkowych z instytucji interpretacji indywidualnych.

Przedawnienia podatków

Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany dotyczące art. 70 par. 6 ordynacji podatkowej. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w sprawach podatkowych w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego ma zostać bowiem ograniczone wyłącznie do przestępstw skarbowych o większej wartości (od 200-krotności minimalnego wynagrodzenia). Oznacza to że w mniej istotnych sprawach termin ten będzie biegł dalej, co może zadziałać na korzyść podatnika.

Niekorzystne natomiast wydają się zmiany dotyczące wydłużenia 5-letniego terminu przedawnienia o 12 miesięcy w przypadku, gdy podatnik skoryguje deklaracje w okresie 12 miesięcy przed upływem tego terminu. Przez twórców projektu uzasadniane jest to tym, aby organy miały dodatkowy czas na zapoznanie się z wszystkimi okolicznościami, zmiana ta prowadzić będzie do sytuacji w której organ nie tylko uzyska możliwość odmowy stwierdzenia nadpłaty, ale również zyska dodatkowy rok na nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego o ile wystąpi taka konieczność.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zmiany zaplanowane odnośnie art. 44 par 2 kodeksu karnego skarbowego, do tej pory karalność przestępstwa skarbowego ustawała bowiem w momencie przedawnienia tej należności. Zgodnie z zmianami przepis ten ma zostać wykreślony, co za tym idzie organy zyskają możliwość nałożenia kar na podatników nawet w przypadku, gdy zobowiązanie już dawno uległo przedawnieniu.

W projekcie dodana została również nowa przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia, którą jest złożenie przez podatnika wniosku o uzupełnienie decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub wniosku o sprostowanie postanowienia o odmowie wydania takiej decyzji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przesłanka ta ma na celu zabezpieczenie interesów państwa, podatnicy bowiem mieli do tej pory występować z powyższymi wnioskami tylko po to aby doszło do przedawnienia zobowiązania. Po zmianach termin ten ulegnie zawieszeniu i zostanie wznowiony dopiero w przypadku złożenia odwołania przez podatnika albo gdy upłynie termin do jego złożenia.

Pozostałe zmiany

Poza powyższymi dość istotnymi zmianami projekt obejmuje również mniejsze kwestie, które również mogą poprawić sytuację podatników. Można tutaj wyróżnić przede wszystkim:

zwiększenie kwoty podatku zapłaconej przez osobę trzecią z 1000 zł do 5000 zł – kwota została podniesiona aby odpowiadała limitowi obowiązującemu w art. 71ca ust 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– kwota została podniesiona aby odpowiadała limitowi obowiązującemu w art. 71ca ust 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, możliwość umorzenia podatku przez organ przed terminem płatności,

przez organ przed terminem płatności, rozszerzenie korzystania z e-Urzędu Skarbowego na organy władzy publicznej i urzędy je obsługujące w zakresie w jakim nie wykonują władzy publicznej,

brak konieczności składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, w której wynika ona bezpośrednio z złożonego zeznania podatkowego.

Zmiany te jak zostało wspomniane nie są wielkimi innowacjami, jednak na pewno ułatwiają poszczególne aspekty współpracy między podatnikami a organami podatkowymi.

Wiktor Kozieł, Doradca Podatkowy ID Advisory