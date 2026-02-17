REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie

Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 10:58
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy w niespełna dwie doby złożyli już ponad 1 mln deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.

Popularność usługi Twój e-PIT w porównaniu do ubiegłego roku

„Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet” – powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie resortu wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

MF podało, że za pośrednictwem Twojego e-PIT, czyli z wykorzystaniem wstępnie wypełnionych przez KAS zeznań, do systemu wpłynęło już 1 mln 55 tys. deklaracji PIT-37, 44 tys. deklaracji PIT-28, 42 tys. deklaracji PIT-38, 21 tys. deklaracji PIT-36, 1 tys. deklaracji PIT 36L, a także 1,3 tys. oświadczeń PIT-OP i 1,6 tys. deklaracji PIT-DZ.

Dostępność usługi Twój e-PIT

MF podało również, że usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym, w tym również przez aplikację mobilną.

Metody logowania: mObywatel, e-Dowód, bankowość elektroniczna, profil zaufany

Do e-US można się zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, znajdujących się w login.gov.pl. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT
PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny
17 lut 2026

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z Login.gov.pl to przełom dla firm i księgowych. Nowe metody uwierzytelniania mają rozwiązać problemy z dostępem do systemu i usprawnić codzienną pracę z e-fakturami.
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
17 lut 2026

Podatnicy w niespełna dwie doby złożyli już ponad 1 mln deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.
Ulga mieszkaniowa 2026 – jak uniknąć 19% podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
17 lut 2026

Od 15 lutego 2026 roku polscy podatnicy mogą już składać rozliczenie podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Niewielu jednak pamięta, że może skorzystać z ulgi, która pozwala odliczyć wydatki poniesione na wyposażenie i remont mieszkania lub domu. W katalogu wydatków, które można uwzględnić w PIT są sprzęty takie jak pralka, zmywarka, elementy wyposażenia kuchni czy meble wykonane na zamówienie.
Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
16 lut 2026

Jak udokumentować prawo do ulgi na powrót? To pytanie zadaje sobie wielu podatników, którzy wrócili do Polski z emigracji i chcieliby skorzystać z tej preferencji w ramach dokonywanego rozliczenia podatkowego.

REKLAMA

Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej
16 lut 2026

Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
16 lut 2026

Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.
Wspólnicy w spółce – jak się zabezpieczyć przed konfliktem? Umowa spółki bez luk i słabych punktów
16 lut 2026

Założenie spółki często zaczyna się od entuzjazmu, wspólnej wizji i przekonania, że „dogadamy się”. Niestety, praktyka pokazuje, że nawet najlepiej rokujące przedsięwzięcia potrafią się rozpaść przez brak jasno określonych zasad współpracy pomiędzy wspólnikami. Dlatego zanim pojawią się zyski, inwestorzy czy problemy – warto zadbać o umowę spółki bez luk, która chroni zarówno biznes, jak i relacje między wspólnikami.
PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT
16 lut 2026

Roczne rozliczenia podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Z nowego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków zrobi to już w lutym, ale aż 56% badanych obawia się popełnienia błędu. Problemy wynikają m.in. ze zmieniających się przepisów i nieznajomości ulg podatkowych.

REKLAMA

Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
16 lut 2026

W 2026 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych muszą pamiętać o ważnym obowiązku – wykupieniu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika. To ubezpieczenie nie dotyczy maszyn czy pojazdów, ale samej działalności w gospodarstwie i ma kluczowe znaczenie w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Jak poprawnie złożyć zeznanie, by uniknąć kosztownych błędów?
16 lut 2026

Od niedzieli 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za rok 2025. Mogą zrobić to przez internet – z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub formularzy elektronicznych – albo na papierze. Czas na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA