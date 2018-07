Nieodpłatne świadczenie usług przez członka zarządu na rzecz spółki kapitałowej – aspekt podatkowy

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24, dalej jako: „k.s.h.”) stanowi, że do zadań członków zarządu w spółkach kapitałowych należy prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja (w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - art. 201 k.s.h. oraz odpowiednio art. 368 k.s.h. dla spółki akcyjnej). Przepisy ww. ustawy regulują także ramowo kwestię ustalania wynagrodzenia członków zarządu za pełnienie ww. funkcji.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

reklama reklama

Fakultatywność wynagrodzenia

Zgodnie z art. 2031 k.s.h. uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

Odnośnie zaś spółki akcyjnej art. 278 k.s.h. stanowi, że rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 k.s.h.

Mając na uwadze ww. przepisy, zauważyć należy, że ustalenie wynagrodzenia członka zarządu w związku z pełnieniem przez niego określonych funkcji w spółce nie jest obligatoryjne. Może zatem dojść do sytuacji, w której członek zarządu spółki kapitałowej będzie sprawował swoje funkcje nie otrzymując za to żadnego honorarium.

Nieodpłatne świadczenie

W takich okolicznościach pamiętać należy, że w przypadku rezygnacji z wypłaty honorarium członkom zarządu, po stronie spółki powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia, który co do zasady będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036 t.j. z dnia 2018.05.30; dalej jako „ustawa o CIT”).