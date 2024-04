Unijny minimalny CIT. Kogo dotyczy?

Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r., zakłada wprowadzenie minimalnego opodatkowania CIT zarówno dla dużych grup krajowych, jak i dla międzynarodowych grup kapitałowych na terenie Unii Europejskiej.

Minimalny CIT dla międzynarodowych grup kapitałowych

Wspomniana dyrektywa jest częścią tzw. drugiego filaru światowego systemu podatkowego, opracowanego przez OECD. Jej wdrożenie wprowadzi podatek minimalny od międzynarodowych grup kapitałowych. Obejmie on międzynarodowe grupy kapitałowe, które osiągnęły skonsolidowany przychód w wysokości co najmniej 750 mln euro w dwóch z czterech ostatnich lat, a podatnicy przekraczający próg zostaną zobligowani do zapłacenia minimalnego CIT w wysokości co najmniej 15%. W sytuacji, w której obowiązuje niższa efektywna stawka opodatkowania, zostanie wprowadzona możliwość pobrania niezapłaconego podatku. Dodatkowo, minimalny CIT będzie pobierany w kraju siedziby spółki matki w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, jednak poszczególne kraje mają możliwość nałożenia podatku wyrównawczego na spółki córki działające na jego terenie.

Wątpliwości podatników

Podatek minimalny, który zostanie wprowadzony wraz z dyrektywą 2022/2523 nie jest tym samym podatkiem, który obowiązuje w Polsce na podstawie art. 24ca ustawy o CIT od początku 2024 r. Unijny podatek minimalny jest uzależniony od przychodów osiąganych przez międzynarodową grupę kapitałową. Krajowy podatek minimalny odnosi się do dochodów (bądź straty) osiąganych przez konkretnego podatnika. W konsekwencji, mimo poniesionej straty możemy spełniać nie tylko krajowe kryteria minimalnego CIT, ale także unijne kryteria w przypadku uzyskania odpowiednich przychodów.

Wraz z wprowadzeniem planowanego podatku, część spółek obawia się o utratę części zwolnień, z których obecnie korzystają. Najbardziej narażone są przedsiębiorstwa działające w ramach specjalnych stref ekonomicznych, które są uprawnione do korzystania ze specjalnych zwolnień podatkowych.

Przyszłość podatku minimalnego

Polski podatek minimalny wszedł w życie wraz z początkiem bieżącego roku ku niezadowoleniu części przedsiębiorców, którzy teraz pomimo straty nadal będą zobowiązani do zapłacenia podatku dochodowego. Unijny podatek minimalny zawarty w dyrektywie 2022/2523 nie został jeszcze wdrożony pomimo obowiązku jej wprowadzenia do końca 2023 r. Obecnie nadal trwają pracę nad wprowadzeniem dyrektywy przez MF, jak i jej połączeniem z krajowym podatkiem minimalnym.

Autor: Sławomir Buszko

