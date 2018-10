Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Amortyzacja > Czy koszty uzyskania pozwoleń środowiskowych zwiększają wartość początkową wytwarzanego środka trwałego?

Realizacja procesów inwestycyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców wiąże się często z wytworzeniem nowego środka trwałego, od którego wartości początkowej dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych. Wartością początkową wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego jest koszt wytworzenia, do którego zalicza się także koszty związane z uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych, niezbędnych do realizacji całego przedsięwzięcia.