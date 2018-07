Nowy wzór formularza CIT- TP

Opublikowane rozporządzenie zawiera wzór formularza CIT-TP. W konsekwencji, traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1190).

Tego samego dnia opublikowano analogiczne rozporządzenie zawierające projekt nowej deklaracji uproszczonej PIT-TP.

Kto składa CIT-TP?

Począwszy od transakcji realizowanych po 31 grudnia 2016 r. niektórzy podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Obowiązek ten dotyczy podatników zobligowanych do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), którzy:

dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi, przy jednoczesnym przekroczeniu równowartości przychodów lub kosztów 10 mln euro za poprzedni rok podatkowy;

dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Czemu służy CIT-TP?

Celem raportowania CIT-TP jest przekazanie przez podatników administracji podatkowej wybranych informacji na potrzeby analizy ryzyka związanego z cenami transferowymi, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Zmiany w formularzu

Nowy wzór formularza zawiera 147 pozycji, które podzielone zostały na sekcje A-G. Podstawowym elementem wprowadzonym w nowym wzorze CIT-TP jest umożliwienie prawidłowego wypełnienia sprawozdania przez podatników wyznaczonych jako wspólnicy, do sporządzenia dokumentacji podatkowej (dotyczy spółek niebędących osobą prawną) oraz w przypadku podmiotów funkcjonujących w PGK- podatkowych grupach kapitałowych.

Istotne jest, że podatnik ma zaznaczać pozycje, które odnoszą się do jego sytuacji, natomiast w przypadku wypełniania przez podatnika formularza za inny podmiot – do sytuacji tego podmiotu. Podatnik wypełniając sprawozdanie w imieniu innego podmiotu, w części C. formularza, wypełnia dane identyfikujące ten podmiot. W przypadku, gdy podatnik składa uproszczone sprawozdanie w swoim imieniu, pola z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie (poz. 10, 11) pozostawia puste.

W stosunku do pierwotnego wzoru formularza zmianie uległy:

wprowadzono pole (nr 6), w którym podatnik wskaże liczbę podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie,

w sekcji A (pole 7, 8) – wprowadzono pole z danymi urzędu skarbowego, do którego adresowany jest CIT-TP oraz możliwość złożenia korekty uproszczonego sprawozdania,

usunięto pole z numerem REGON w sekcji Dane identyfikacyjne podmiotu,

w sekcji C – wprowadzono pola (nr 10, 11) wskazujące dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczą kolejne części uproszczonego sprawozdania,

w sekcji D – wprowadzono pole (nr 22) celem wskazania liczby podmiotów powiązanych posiadających status zakładu zagranicznego podmiotu, za który jest składane sprawozdanie,

sekcje C-G – mają charakter powtarzalny dla każdego z podmiotów, za które składany jest CIT-TP i obejmują informacje o transakcjach lub innych zdarzeniach dotyczących podmiotu wskazanego każdorazowo w sekcji C (lub w sekcji B, gdy podatnik składa CIT-TP w swoim imieniu).

Już przy poprzedniej wersji tego formularza, podatnicy napotkali trudności w jego wypełnieniu. Odpowiedzią Ministerstwa Finansów było opublikowanie w czerwcu br. „PIT/TP i CIT/TP Uproszone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi i rajami podatkowymi- najczęściej zadawane pytania”. Poradnik ten zawiera odpowiedzi na 37 pytań, z którymi borykali się podatnicy analizując formularz. Nie stanowi on ani interpretacji, ani objaśnień podatkowych, ma jedynie charakter informacyjny. Jak wskazano na wstępie, jest to pierwsza wersja, co skłaniać może do stwierdzenia, że możliwe są dalsze wyjaśnienia i porady.

Czy konieczna jest korekta złożonego już CIT-TP?

Jeżeli podatnik przed wejściem rozporządzenia (Dz. U. poz. 1300) złożył już dotychczas obowiązujące sprawozdanie CIT-TP, które początkowo miało być składane do 31 marca 2018 r. (termin zmieniony na 30 wrzesień 2018 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. - Dz.U. 2018 poz. 555), nie musi przesyłać go ponownie na aktualnym wzorze. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wcześniej złożone uproszone sprawozdanie uznaje się za prawidłowe. Dodatkowo, do dnia 30 września br. CIT-TP może być także składany według wzoru określonego w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2017 r. Po tym terminie, jedynym obowiązującym wzorem formularza CIT-TP będzie ten opublikowany w dniu 5 lipca 2018 r.

Mimo, iż CIT-TP jest załącznikiem do rocznego zeznania podatkowego, umożliwiono podatnikom złożenie uproszczonego formularza CIT-TP odrębnie od zeznania podatkowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Marta Wiącek, Młodszy konsultant ds. cen transferowych

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp.k.