Ceny transferowe - obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne

Upływają ważne terminy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych dotyczących cen transferowych. Podatnicy, jak podkreśla ekspert Business Centre Club, powinni w szczególności zwrócić uwagę na nowe sprawozdanie TP-R, które zastąpiło dotychczasowe CIT-TP/PIT-TP.

Obowiązki dokumentacyjne

Terminy w zakresie dokumentacji lokalnej i grupowej cen transferowych przedstawia poniższa tabela.

Element dokumentacji Termin Dokumentacja lokalna (local file) Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego Dokumentacja grupowa (master file) Koniec 12-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego Przedłożenie dokumentacji na żądanie organów skarbowych W ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania

Obowiązki sprawozdawcze

W zakresie obowiązków sprawozdawczych zwracamy uwagę na nowe sprawozdanie TP-R (które zastępują dotychczasowe CIT-TP/ PIT-TP), stanowiące nowoczesny system raportowania szczegółowych informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Nowa forma raportowania o cenach transferowych TP-R składana będzie drogą elektroniczną.

Podatnicy będą zobowiązani do wskazania w TP-R m. in. ogólnych informacji finansowych, danych odnoszących się do realizowanych transakcji oraz rezultatów przeprowadzonych analiz danych porównawczych (tzw. analiz benchmarkingowych).

W raporcie TP-R podatnik wskaże między innymi informacje na temat metod i cen stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami, a także szczegółowe informacje odnośnie sposobu ich weryfikacji, np. korzystanie z porównania danych wewnętrznych lub danych zewnętrznych nt. cen, wycena ekspercka, ustalenie przedziału stanowiącego rezultat analizy danych porównawczych, wskazanie osiągniętych wskaźników, itd.

W poniższej tabeli harmonogram działań dotyczących sprawozdawczości w zakresie cen transferowych:

Dokument Termin Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego TP-R Koniec 9-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego CbC-P Koniec 3-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego CbC-R Koniec 12-ego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Krystyna Szydłowska

ekspertka BCC ds. cen transferowych