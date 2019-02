Jakie są zasady poboru podatku u źródła

Nowe przepisy w zakresie podatek u źródła

Podatek u źródła nie jest nową konstrukcją w prawie podatkowym, a mimo to wciąż sprawia wiele problemów. Od 2019 r. będzie ich znacznie więcej. Wynika to z wprowadzenia istotnych zmian w zakresie zasad poboru tego podatku.

reklama reklama

Dotychczas polscy podatnicy, dokonując wypłaty określonych należności na rzecz podmiotów zagranicznych i występując w roli płatnika podatku u źródła, byli zobligowani do określania odpowiedniej wysokości tego podatku. Dokonywali tego w oparciu o regulacje ustawowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które często przewidują stawki niższe, niż przepisy polskich ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Dodatkowo podatku tego w ogóle nie pobierali, gdy przepisy przewidywały zwolnienie od opodatkowania określonych należności.

Zasady poboru podatku po zmianach

Najistotniejszą zmianą dotyczącą podatku u źródła jest wprowadzenie zróżnicowanych zasad jego rozliczania w zależności od wysokości dokonywanych wypłat na rzecz danego podmiotu. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnicy będący płatnikami podatku u źródła dokonujący na rzecz zagranicznych podmiotów wypłat należności z tytułu określonych usług (m.in. praw autorskich lub praw pokrewnych, odsetek, znaków towarowych, know-how, dochody z działalności widowiskowej oraz dochody z transportu międzynarodowego) oraz dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach o wartości przekraczającej 2 mln złotych, będą musieli, co do zasady pobrać i wpłacić podatek w podstawowej stawce wynikającej z przepisów krajowych. Nastąpi to nawet wtedy, gdy zaistnieją przesłanki zwolnienia od opodatkowania lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą przewidywały stawki niższe. Dopiero później pojawi się możliwość dochodzenia zwrotu nadwyżki.

Możliwość stosowania dotychczasowych zasad

W przypadku wypłat należności na rzecz danego podmiotu o wartości nieprzekraczającej 2 mln zł zmiany będą znacznie mniej istotne. Tym samym na nowych przepisach ucierpią przede wszystkim najwięksi podatnicy. W praktyce zmiany dotkną przede wszystkim podmioty posiadające zagranicznych udziałowców, zobowiązane do wypłaty na ich rzecz dywidend oraz często innych należności objętych zakresem regulacji, np. opłaty związane z korzystaniem ze znaków towarowych.

Przepisy przewidują wprawdzie możliwość stosowania zasad bardzo zbliżonych do dotychczasowych także w przypadku przekroczenia limitu, jednak zostało to ograniczone. Wymaga bowiem złożenia przez płatnika specjalnego oświadczenia o zasadności zastosowania zwolnienia lub niższej stawki, co musi być poprzedzone weryfikacją kontrahenta, a dodatkowo przewiduje konieczność posiadania opinii organu podatkowego o możliwości zastosowania zwolnienia. Na jej uzyskanie trzeba jednak czekać nawet 6 miesięcy. Dodatkowo jej ważność wynosi jedynie 3 lata.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

Zwrot nadwyżki

Podatek u źródła pobrany i wpłacony w podstawowej stawce, mimo zwolnienia lub obowiązywania stawki niższej, podlega zwrotowi na rzecz podatnika lub płatnika – w zależności od tego, kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku. Nie oznacza to jednak, że nowe regulacje pozostaną bez wpływu na ich działalność.