Ulga B+R – praktyka organów podatkowych

W obecnym kształcie ulga B+R pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania o określone rodzaje kosztów, zwanymi kosztami kwalifikowanymi, przy czym wysokość oraz rodzaj kosztów uznanych za kwalifikowane zależy zarówno od rodzaju prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i od charakteru podmiotu ponoszącego wydatki. W praktyce oznacza to, że dany wydatek może być ujęty w odliczeniu dwukrotnie – raz jako standardowy koszt uzyskania przychodów, o który pomniejsza się przychody podatkowe, a drugi raz jako koszt, o który pomniejsza się – w określonej procentem części – wyliczoną podstawę opodatkowania.

Ulga jest kierowana do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem dochodowym, o ile jest to chociaż w części działalność badawczo-rozwojowa. To pojęcie zostało zdefiniowane w ustawach o podatku dochodowym i dotyczy takich działań, które mają charakter twórczy, obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe, są wykonywane w sposób systematyczny, a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zarówno definicja badań naukowych, jak i prac rozwojowych mieści się w katalogu słownika pojęć używanych w ustawie, i w obydwu przypadkach odwołuje się do odpowiednich regulacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dość szeroki i otwarty zakres definicji działalności B+R z jednej strony może przysparzać pewnych wątpliwości interpretacyjnych, ale z drugiej strony daje szeroką możliwość do objęcia tą kategorią znacznego spektrum działań podejmowanych przez podatników. Ulga B+R jest kierowana do wszystkich podatników, nie tylko do tych prowadzących stricte naukową działalność czy też wdrażających nowe technologie. Takie podejście przyjmują też co do zasady organy podatkowe. Poniżej wskazujemy na przykładowe rozstrzygnięcia organów podatkowych z ostatnich miesięcy w zakresie uznania określonego rodzaju działalności za spełniającą przesłanki badawczo-rozwojowej.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie importu i dystrybucji samochodowych części zamiennych i akcesoriów. Organ potwierdził, że tworzenie innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań w dziedzinie IT, mających na celu zastosowanie w systemie logistyczno-sprzedażowym Spółki, a także realizacja autorskich rozwojowych projektów, które są pochodną obserwacji wewnętrznych procesów, analizy kluczowych wskaźników efektywności, pracy z mapami procesów, analizy pozyskiwanych danych, wiedzy technicznej, a także wniosków z przeprowadzanej analizy rynku oraz sygnałów od klientów – stanowi prace badawczo rozwojowe uprawniające do ulgi (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 5 listopada 2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.404.2019.PC).

Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji kurków i zaworów (przedmiot przeważającej działalności), odlewnictwa miedzi i stopów miedzi, produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych. W ramach prowadzonej działalności ma wykonywać tzw. „omodelowanie”, czyli formy do odlewania odlewów, formy wulkanizacyjne do wykonywania uszczelnień, formy wtryskowe do wykonania elementów z różnego rodzaju tworzyw. Organ potwierdził, że takie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi B+R ( interpretacja Dyrektora KIS z dnia 29 października 2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.343.2019.2.BM ).

Spółka jest podmiotem z branży meblarskiej, specjalizującym się w produkcji szeroko rozumianych mebli dla biznesu. Prace prowadzone w ramach następujących działań: przywracanie produktów obecnych w przeszłości w ofercie Spółki, wprowadzenie nowej kolorystyki elementów produkcji, nowych rodzajów tkanin oraz zmiana sposobu pakowania/dostarczania produktów na rzecz klientów – nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 24 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.295.2019.2.PC).

Spółka zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie specjalistycznych wyrobów szklanych dla przemysłu. W ramach wykonywanych prac podejmuje działania celem zmodyfikowania procesu technologicznego w celu obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie strat technologicznych. Takie działania podlegają uldze B+R (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 18 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.349.2019.2.IZ).

Podmiot prowadzi prace związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek wyrobów cukierniczych na podstawie nowych lub modyfikowanych receptur oraz ulepszaniem procesów technologiczno-produkcyjnych w zakładach. Prace dotyczą min. o pracowania odpowiedniego produktu w oparciu o wymagania dostarczone przez klienta, opracowania smaku i składu produktu, wprowadzania nowego surowca do produkcji wyrobów, pracy nad procesem produkcji, prac badawczych nad ustaleniem terminu przydatności nowego produktu itd. Wg organu podatkowego stanowią one prace o charakterze rozwojowym i tym samym spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 18 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.352.2019.2.BM).

Spółka jest wydawcą muzyki, a tą działalność uzupełnia o kolejne aspekty, przyjmując funkcje dystrybutora muzyki, organizatora wydarzeń kulturalnych, a nawet dostawcy usług merchandisingowych, tj. przygotowania i sprzedaż produktów w postaci ubrań lub gadżetów oznaczonych marką, sloganem lub logiem artysty. Celem p rowadzonych prac w ramach pionu B+R jest: (i) możliwość określenia listy działań, które pozwolą usprawnić działanie poszczególnych elementów już funkcjonujących w firmie (projektów, zadań) oraz (ii) prowadzenie działań dotyczących nowych projektów, wprowadzenie innowacji, badanie nowych dziedzin. W szczególności, spółka przygotowuje system sa modzielnej zautomatyzowanej dystrybucji i promocji utworów muzycznych, a także system zarządzania magazynem oraz logistyką w e-commerce . Te działania podlegają uldze B+R (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 4 października 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.289.2019.1.MM).

Spółka zajmuje się produkcją, projektowaniem, dystrybucją odzieży oraz biżuterii i dodatków dla kobiet i mężczyzn. Działania badawczo-rozwojowe polegają m.in. na wprowadzaniu innowacji produktowych oraz poszukiwaniu nowych, nieszablonowych form dystrybucji. Organ potwierdził, że podlegają uldze B+R (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 4 października 2019 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.339.2019.2.MD).

Trzonem działalności Spółki jest konstruowanie - wraz z fazą projektowania - linii produkcyjnych o zindywidualizowanym charakterze na zamówienie klientów. Każda linia produkcyjna stanowi nowy, dotychczas nieoferowany przez spółkę lub innych dostawców produkt. Wg organu działalność spółki ma charakter badawczo-rozwojowy (interpretacja Dyrektora KIS z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.259.2019.1.MR).

Jak wynika z powyższych przykładów, ulga może być wykorzystana przez podatników z różnych branż, przy różnego rodzaju projektach, które nie muszą być związane z działalnością czysto badawczą czy innowacyjną. Podatnik, który chciałby skorzystać z ulgi B+R, powinien przeprowadzić kilkuetapową analizę swojej działalności. Przede wszystkim, należy zweryfikować, czy jakakolwiek działalność podejmowana przez dany podmiot nosi znamiona działalności badawczo-rozwojowej i wypełnia przesłanki z definicji ustawowych. W kolejnym kroku trzeba zidentyfikować koszty, jakie z taką działalnością są związane. Wreszcie na końcu należy dopełnić obowiązku właściwego zaewidencjonowania takich kosztów, w taki sposób, żeby jednoznacznie wyodrębnić w ewidencji rachunkowej koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano