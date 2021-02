Zakończenie inwestycji w SSE - przyjęcie aktywów do ewidencji

Zakończenie inwestycji w SSE. Kiedy trzeba wprowadzić środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do ewidencji?

Rok 2020 i 2021 to czas finalizacji inwestycji, na które przedsiębiorcy uzyskali pierwsze decyzje o wsparciu (DoW) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) - nowego programu zwolnień w podatku dochodowym z tytułu inwestycji. Pierwsze sygnały płynące od przedsiębiorców oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), którym powierzono obowiązek kontroli przedsiębiorców inwestujących w ramach PSI w zakresie weryfikacji spełnienia zobowiązań wynikających z DoW, wskazują na zaostrzenie wymagań co do dokumentacji przedstawianej w trakcie kontroli.

SSE oczekują bowiem, aby na dzień zakończenia inwestycji przedsiębiorca wprowadził wszystkie nabyte oraz wytworzone środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) do ewidencji. Zatem wśród dokumentów przedstawianych kontrolującym do weryfikacji powinny być też tzw. OT.





Podejście przedstawicieli SSE wynika z interpretacji § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Rozporządzenie). Zgodnie z tym przepisem, do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie ŚT, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji ŚT oraz WNiP.

Zdaniem przedstawicieli SSE przytoczony przepis Rozporządzenia oznacza, że przedsiębiorcy posiadają obowiązek zaliczenia nabytych oraz wytworzonych we własnym zakresie ŚT i WNiP do stosownej ewidencji najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji określonym w DoW. Do tej pory SSE w toku kontroli w oparciu o analogiczne przepisy dotyczące zwolnień podatkowych na podstawie zezwoleń w ramach reżimu SSE przede wszystkim koncentrowały się na zweryfikowaniu poniesienia deklarowanej wartości wydatków i dopuszczały warunkowo sytuację, kiedy nie wszystkie dokumenty OT i ujęcie aktywów w rejestrach podmiotów kontrolowanych nie były sfinalizowane na moment zakończenia inwestycji, o ile, choć z opóźnieniem, te działania następowały.

Aktualne podejście przedstawicieli SSE zbieżne jest z publikowanymi w ostatnim czasie interpretacjami prawa podatkowego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym np. z interpretacją z dnia 20 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.397.2020.2.JKU. Zgodnie ze stanowiskiem organu przytoczonym w interpretacji, dopiero faktyczne zaliczenie ŚT do stosownej ewidencji stanowi ostateczne potwierdzenie poniesienia kosztów kwalifikowanych.

Rekomendacje dla inwestorów

Podejście przedstawicieli SSE oznacza tym samym dodatkowe komplikacje w toku kontroli dla inwestorów, którzy planowali rozpoznać ŚT i WNiP dopiero po dacie zakończenia inwestycji.

W tym wypadku, wszyscy inwestorzy zbliżający się do zakończenia inwestycji powinni podjąć działania w celu sfinalizowania procesu przyjmowania do używania i ujęcia w odpowiednich rejestrach aktywów, z którymi związane są wydatki kwalifikowane przed datą wskazaną jako zakończenie inwestycji. W przypadku braku możliwości wprowadzenia ŚT i WNiP do ewidencji przed dniem zakończenia inwestycji, konieczne będzie złożenie wniosku o wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Wniosek taki należy złożyć do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby mieć pewność, że uda się uzyskać pozytywną decyzję Ministerstwa przed pierwotnym terminem formalnego zakończenia inwestycji.

Rekomendujemy tym samym wszystkim inwestorom (inwestującym zarówno w ramach PSI jak i SSE) weryfikację stanu prac nad wprowadzaniem ŚT i WNiP do stosownych ewidencji. Może się bowiem okazać, że nie będzie możliwe spełnienie oczekiwań przedstawicieli SSE w tym zakresie, co skutkować będzie koniecznością jak najszybszego złożenia wniosku o zmianę DoW lub zezwolenia.

Dorota Wolna, Director

Agnieszka Szymczyk, Senior Associate

Mariusz Wcisło, Associate

PwC Polska