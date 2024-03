Ulga sponsoringowa a koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

Po koniec 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że podmioty osiągające przychody z zysków kapitałowych również mogą odliczać koszty wspierania sportu, edukacji i kultury, na podstawie art. 18ee, niezależnie od tego czy koszty te zostaną przyporządkowane do przychodów z zysków kapitałowych czy pozostałych przychodów.

Skarżącym była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Podatnik”, „Spółka”), której podstawowym przedmiotem działalności jest realizowanie projektów B+R. Ponadto Podatnik osiąga przychody z opłat licencyjnych za korzystanie z logo Spółki, regulowanych przez inne podmioty funkcjonujące w ramach grupy kapitałowej. Przychody te Spółka traktuje jako przychody z zysków kapitałowych. Spółka jest odpowiedzialna za popularyzację działalności całej grupy kapitałowej. W tym celu zawiera umowy sponsoringowe z różnymi podmiotami (m.in. klubami sportowymi czy instytucjami kultury). Podmioty te wykonują różne usługi, reklamując logo i markę grupy. Wydatki na sponsoring spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Spółka złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie tzw. ulgi sponsoringowej, opisanej w art. 18ee („Ulga CSR”) ustawy z dnia 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”).

Przedmiotem interpretacji była kwestia możliwości skorzystania przez Podatnika z Ulgi CSR zgodnie z art. 18ee i odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu, które przez Spółkę zostały zaliczone do źródła przychodów z zysków kapitałowych.

Zdaniem Spółki spełnia ona wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z Ulgi CSR. Podatnik podkreślił, że poza dochodami z zysków kapitałowych osiąga również przychody, takie jak te uzyskane ze sprzedaży projektów. Co istotne, zdaniem Spółki - przepis art. 18ee ustawy o CIT nie narzuca żadnych ograniczeń dotyczących źródła przychodów, do którego można zaliczyć koszty kwalifikujące się do Ulgi. Jedynym ograniczeniem, o którym mówi art. 18ee ust. 1, jest to, że kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z przychodów innych niż z zysków kapitałowych w danym roku podatkowym.

DKIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe wskazując, iż z art. 18ee ustawy o CIT wynika, że koszty podlegające odliczeniu, powinny być związane wyłącznie z przychodami innymi niż te z zysków kapitałowych. Według Organu z przepisu art. 18ee ustawy o CIT wyraźnie wynika, że koszty w stosunku do których można skorzystać z ulgi sponsoringowej powinny być zaliczane do źródła przychodów innych niż przychody zysków kapitałowych. W przepisie tym bowiem nie wskazano, że ww. koszty mogą być przyporządkowane do obu źródeł w jakiejś proporcji.

Wobec tak sformułowanego stanowiska DKIS, Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd podzielił stanowisko Podatnika uchylając zaskarżoną interpretację.

Wyrok WSA w Warszawie

W uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że stanowisko Organu jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją sądu, przepis art. 18ee ust. 1 poprzez określenie warunku posiadania innych przychodów niż te z zysków kapitałowych, ma na celu jedynie wskazanie, że z Ulgi skorzystać może podatnik osiągający tego rodzaju przychody, tj. zasadniczy jest sam fakt osiągania przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Sąd argumentował, że ustawodawca nie nakłada ograniczeń odnośnie tego, w jakim konkretnym źródle przychodów powinny zostać rozliczone koszty. Istotne jest jedynie, aby podatnik generował również przychody inne niż zyski kapitałowe, a ich wysokość stanowi jedynie górną granicę odliczenia.

Sąd odniósł się także do uzasadnienia projektu nowelizacji, która wprowadziła wspomnianą Ulgę. Wskazał, że ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że Ulga jest przeznaczona dla podatników, którzy osiągają przychody również inne niż zyski kapitałowe. Ostatecznym celem Ulgi jest zachęcanie do wspierania instytucji sportowych i kulturalnych. Sąd stwierdził, że interpretacja Spółki jest zgodna z intencją ustawodawcy, który pragnął stworzyć zachętę do sponsorowania, niezależnie od źródła, z którego pochodzą koszty.

Na dzień publikacji niniejszego artykułu nie zostało jeszcze udostępnione uzasadnienie pisemne w/w wyroku.

Ulga CSR - nie ma zakazu odliczania kosztów związanych z przychodami z zysków kapitałowych. Komentarz PwC

Zapoznając się z treścią art. 18ee ustawy o CIT oraz analizując uzasadnienie projektu nowelizacji wprowadzającej Ulgę CSR, bez wątpienia należy stwierdzić, iż celem ustawodawcy było wprowadzenie zachęty do wspierania instytucji sportowych i kulturalnych. Dlatego też, tym bardziej niezrozumiałe pozostaje stanowisko DKIS, zgodnie z którym dochodzi do pośredniego ograniczenia możliwości wspierania tego rodzaju podmiotów.



Na podstawie literalnego brzmienia przepisu dotyczącego Ulgi CSR nie można wywodzić, że koszty, które można odliczyć od dochodu powinny być związane z przychodami innymi niż z zysków kapitałowych. Przepis art. 18ee nie odnosi się bowiem do tej kwestii. Jedyne warunki, które stawia ustawodawca dotyczą konieczności uzyskania w danym roku podatkowym przychodów innych niż z zysków kapitałowych oraz to, że koszty poniesione na sponsoring muszą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i nie mogą być wyższe niż kwota dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.



Omawiany wyrok powinien w pozytywny sposób wpłynie na atrakcyjność rozliczenia ulgi CSR poprzez umożliwienie osiągnięcia potencjalnie większych oszczędności niż dotychczas.

Dodatkowo może on spowodować ewentualne rozszerzenie katalogu podmiotów, dla których korzystanie z tej ulgi stanie się preferencyjnym rozwiązaniem, co z pewnością spowoduje również zwiększone zainteresowanie tych podmiotów w zakresie sponsorowania instytucji sportowych i kulturalnych.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż wyrok pozostaje nieprawomocny.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1529/23).

Maciej Klimczyk, Senior Manager

Kacper Bielecki, Senior Associate

PwC Polska