Opłata administracyjna i prowizja od gwarancji ubezpieczeniowej a koszty podatkowe

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 13 grudnia 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.358.2018.1.BJ.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności wykonuje roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową z inwestorem, spółka ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek w formie: gotówki oraz gwarancji ubezpieczeniowej lub y bankowej. Jeśli spółka nie dostarczy gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej to inwestor zatrzyma z faktur kwotę kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczeń. Od udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek, ubezpieczyciel nalicza jednorazową opłatę z podziałem na opłatę administracyjną oraz prowizję podzieloną na części kwotowe, dotyczące obu rodzajów gwarancji i z uwzględnieniem okresu ich obowiązywania.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy opłata administracyjna i prowizja związana z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania prac powinna być zaliczona w koszty podatkowe w momencie dokonania opłaty, czy rozliczona na okres realizowania budowy, czy rozliczona na okres obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że koszty prowizji za udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Koszty te nie mają wpływu na przychód z kontraktu, zabezpieczają jedynie jego wykonanie oraz wpływają na lepszą płynność finansową spółki.

Prowizje te nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskanego przychodu z umowy. Jeśli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, to rozlicza się je w koszty podatkowe proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy gwarancja. Okres realizacji kontraktu pozostaje w tym przypadku bez znaczenia. Opłata serwisowa , która nie ma przypisanego okresu obowiązywania powinna być zaliczona w koszty podatkowe jednorazowo jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że ponoszone opłaty i prowizje związane z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej, należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, są potrącalne w dacie ich poniesienia. W sytuacji, gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, spółka powinna je podzielić proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy umowa gwarancyjna i w tej proporcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych okresów.

Patrycja Łukasiewicz

