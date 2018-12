Usługi informatyczne od podmiotu powiązanego a limit kosztów uzyskania przychodu

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się produkcją i sprzedażą silników i napędów elektrycznych. Spółka należy do grupy kapitałowej. Z jednym z podmiotów powiązanych spółka zawiera umowę, na mocy której podmiot świadczy za wynagrodzeniem usługi informatyczne polegające na:

administrowaniu infrastrukturą IT,

usługach help desk,

utrzymaniu i administrowaniu serwerami oraz systemami wymiany drogą elektroniczną informacji i dokumentów między spółką, a jej kontrahentami i klientami,

zapewnianiu dostępu do łącza internetowego

tworzeniu strony internetowej i udzielaniu licencji na oprogramowanie.

Wszystkie te usługi informatyczne są niezbędne do celów prowadzenia przez spółkę podstawowej działalność gospodarczej.

reklama reklama

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy do ponoszonych przez nią kosztów usług IT na rzecz podmiotu powiązanego znajduje zastosowanie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że ponoszone koszty na rzecz podmiotu powiązanego świadczącego usługi IT nie będą podlegały limitowi kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Spółka wskazała, że w przepisie, jako podlegające ograniczeniu, wymienione są usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przepis nie wymienia usług informatycznych, a więc zdaniem spółki nie będą podlegały one ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że opisane we wniosku usługi IT z oczywistych względów nie można uznać za stanowiące badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, ubezpieczeń oraz gwarancji i poręczeń.

Wątpliwości pojawiają się przy kwalifikacji świadczeń jako usługi doradcze, przetwarzania danych lub podobnych. Kwalifikacji tych usług jako usług doradczych wyklucza fakt, że podmiot nie sugeruje, nie rekomenduje oraz nie wydaje opinii na temat rozważanych scenariuszy wdrożeniowych dla osób odpowiedzialnych za realizację projektów.

Świadczenia nie można uznać też za usługę przetwarzanie danych, gdyż pojęcie to ma charakter odtwórczy i obejmuje elementy takie elementy jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie zbiorów danych, czego nie ma w opisanych we wniosku usługach świadczonych przez podmiot powiązany. Z wniosku wynika też, że podmiot powiązany nie świadczy także usług o podobnych charakterze, gdyż za te należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do świadczeń wprost wymienionych w przepisie.

Jacek Walasek

Źródło: taxonline.pl