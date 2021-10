Unijna lista rajów podatkowych

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. Resort finansów wydał obwieszczenie uzupełniające listę (rajów podatkowych) na gruncie prawa krajowego.

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (Monitor Polski rok 2021 poz. 94).

Obwieszczenie, wydane na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598), zawiera listę krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Do krajów tych należą Republika Fidżi, Guam, Republika Palau, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. poz. 225).

Unijna lista rajów podatkowych

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w dniu 5 października 2021 r. W wykazie tym wskazuje się następujące jurysdykcje wraz z opisem, tj.:

1. Samoa Amerykańskie

Samoa Amerykańskie nie stosuje żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisało ani nie ratyfiko­wało, nawet poprzez jurysdykcję, której jest terytorium zależnym, wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, nie zobowiązało się do stosowania minimalnych standardów dotyczących BEPS ani do tego, że zajmie się tymi kwestiami.

2. Fidżi

Fidżi nie jest członkiem Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych, nie podpisało ani nie ratyfikowało wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosuje szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe, nie przystąpiło do otwartych ram w zakresie BEPS, nie wdrożyło minimalnego standardu dotyczącego przeciwdziałania BEPS, ani nie rozwiązało jeszcze tych kwestii.

3. Guam

Guam nie stosuje żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisał ani nie ratyfikował, nawet poprzez jurysdykcję, której jest terytorium zależnym, wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w spra­wach podatkowych, ze zmianami, nie zobowiązał się do stosowania minimalnych standardów dotyczących BEPS ani do tego, że zajmie się tymi kwestiami.

4. Palau

Palau nie prowadzi żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpisał ani nie ratyfikował wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, ani nie rozwiązał jeszcze tych kwestii.

5. Panama

Od Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych Panama nie otrzymała oceny co naj­mniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek ani nie rozwią­zała jeszcze tej kwestii. Panama stosuje szkodliwy system zwolnienia dochodów ze źródeł zagranicznych i nie rozwiązała jeszcze tej kwestii.

6. Samoa

Samoa stosuje szkodliwy preferencyjny system podatkowy i nie rozwiązało jeszcze tej kwestii.

7. Trynidad i Tobago

Trynidad i Tobago nie prowadzi żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, od Światowego Forum Przejrzys­tości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych nie otrzymał oceny co najmniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek, nie podpisał ani nie ratyfikował wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosuje szkodliwe preferencyjne sys­temy podatkowe, i nie rozwiązał jeszcze tych kwestii.

8. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych nie stosują żadnej automatycznej wymiany informacji finansowych, nie podpi­sały ani nie ratyfikowały, nawet poprzez jurysdykcję, której są terytorium zależnym, wielostronnej konwencji OECD o wza­jemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, ze zmianami, stosują szkodliwe preferencyjne systemy podat­kowe, nie zobowiązały się do stosowania minimalnych standardów dotyczących BEPS ani do tego, że zajmą się tymi kwestiami.

9. Vanuatu

Od Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych Vanuatu nie otrzymało oceny co naj­mniej „w dużej mierze spełnia” (ang. largely compliant) w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek, wspiera struk­tury typu offshore i uzgodnienia mające przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywistej istoty ekonomicznej trans­akcji, i nie rozwiązało jeszcze tych kwestii

Podstawa prawna:

- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej - Monitor Polski rok 2021 poz. 94

- konkluzje Rady UE w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2021/C 413 I/0)