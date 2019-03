Dochód ze sprzedaży domu w Irlandii zwolniony z PIT w Polsce

Powrót do Polski, sprzedany dom w Irlandii

Polscy emigranci (małżeństwo), którzy mieszkali we własnym domu w Irlandii postanowili wrócić na stałe do Polski. Dom był nabyty jako wspólność majątkowa małżeńska w 2013 roku. Dom stanowił prywatną własność małżonków i nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do Polski małżeństwo wróciło na stałe w 2017 rok ale dopiero w 2018 roku został sprzedany dom w Irlandii (w tym roku podpisano ostateczną, notarialną umowę sprzedaży. Zatem w chwili sprzedaży domu małżonkowie byli już polskimi rezydentami podatkowymi. Jednak wszystkie formalności podatkowe związane ze sprzedażą domu zostały załatwione w urzędzie skarbowym w Irlandii.

Małżonkowie mieli wątpliwości, czy w Polsce nie powinni dopełnić jakichś formalności podatkowych związanych z uzyskanym dochodem z tytułu sprzedaży domu w Irlandii.

We wniosku o indywidualną interpretację podatkową zapytali więc:

- czy dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości (domu) w Irlandii podlega opodatkowaniu w Polsce?

- czy z tytułu z tytułu sprzedaży domu w Irlandii trzeba w Polsce złożyć zeznanie podatkowe i wykazać dochód w deklaracji podatkowej za 2018 rok?

Podatek w Irlandii – zwolnienie z PIT w Polsce

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 lutego 2019 r. (0115-KDIT2-3.4011.407.2018.3.PS) zgodził się z małżonkami, że dochód uzyskany przez nich z tytułu sprzedaży nieruchomości (domu) w Irlandii jest w Polsce zwolniony z PIT.

Organ podatkowy zauważył, że zgodnie z 13 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129, z późn. zm.), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności nieruchomości (np. domów, czy mieszkań) położonych w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Użycie w tym przepisie słowa „mogą być opodatkowane” oznacza, że przychody, o których w nim mowa są opodatkowane w kraju miejsca położenia nieruchomości zawsze, o ile prawo podatkowe tego państwa przewiduje opodatkowanie takiego dochodu. Irlandzkie prawo podatkowe oczywiście zawiera przepisy opodatkowujące dochody ze sprzedaży nieruchomości.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ww. Umowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Irlandii, (…), to Polska zwolni od podatku taki dochód lub dywidendy. Jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją – jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania.

Oznacza to, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Irlandii, który jest w Irlandii opodatkowany zgodnie z prawem tego państwa - w Polsce jest zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Co więcej małżonkowie nie muszą także składać zeznania podatkowego (PIT-39) w Polsce z tego tytułu. Według polskiej ustawy o PIT dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, dlatego dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości położonej w Irlandii nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce.