Założenie firmy w Irlandii jako alternatywa dla Brexitu

Irlandia - niskie i proste podatki przyciągają biznes z całego świata

Irlandia od wielu lat przyciąga największe firmy na świecie dzięki przyjaznemu systemowi podatkowemu i minimum biurokracji. Potwierdzeniem są wysokie miejsca zajmowane przez Irlandię w różnych rankingach oceniających łatwość prowadzenia biznesu. Według raportu Doing Business 2018 Banku Światowego Irlandia plasuje się na czwartym miejscu na świecie pod kątem łatwości płacenia podatków. Statystyczny przedsiębiorca poświęca rocznie jedynie 82 godziny na płatności podatków do irlandzkiego urzędu skarbowego Revenue. Dla porównania Polska znajduje się na 69 miejscu, a statystyczny przedsiębiorca potrzebuje aż 334 godzin na niezbędne rozliczenia z polskim fiskusem.

Stawka podatku od osób prawnych (CIT) w Irlandii wynosi jedynie 12,5-proc. i jest jedną z najniższych w Europie. To między innymi dlatego swoje europejskie siedziby w Irlandii zlokalizowali tacy światowi giganci jak Google, Apple, Amazon czy Facebook. Niepewność związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej skłania kolejne firmy do przenosin biznesu do stabilnej Irlandii. Jak wynika z sondażu firmy EY aż 36-proc. spośród 222 działających w Wielkiej Brytanii firm z branży finansowej rozważa przeniesienie biznesu do Dublina. Irlandia może stać się największym beneficjentem zamieszania wokół Brexitu.

Rejestracja firmy w Irlandii

Proces rejestracji firmy w Irlandii należy do najbardziej przyjaznych dla przedsiębiorców na świecie. Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 250 euro i jest on deklarowany (nie ma konieczności wnoszenia kapitału do spółki w momencie rejestracji firmy). Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w Irlandii nie musi odprowadzać podatku CIT przez pierwsze 3 lata, jeśli jego przychody nie przekraczają w tym czasie 1 mln euro. Kwota wolna od podatku w Irlandii należy do jednych z najwyższych w Europie. Obecnie jej wysokość wynosi aż 16 500 euro, czyli około 70 tys. złotych. Dzięki temu wynagrodzenia dyrektora spółki limited oraz jej pracowników są do tej kwoty zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania. Niezwykle ważnym aspektem dla przedsiębiorców prowadzących firmę w Irlandii jest kwestia rezydencji podatkowej spółki. Jeśli spółka zarejestrowana w Irlandii prowadzi działalność w innym kraju Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, to podatek dochodowy odprowadzany jest w Irlandii. Dzieje się tak ponieważ certyfikat rezydencji podatkowej spółki zależny jest od miejsca jej siedziby, a nie rezydencji jej dyrektorów i właścicieli.

Według raportu kancelarii podatkowej Admiral Tax Irlandia cieszy się sporą popularnością wśród polskich przedsiębiorców - aż 14,9-proc. badanych przedsiębiorców prowadzi firmę w Irlandii. Firmę w Irlandii najczęściej zakładają startupy, sklepy e-commerce, programiści oraz przedstawiciele branży marketingu online. Prowadzenie firmy w Irlandii ogranicza się do minimum formalności. Rozliczenia roczne irlandzkiej spółki można przygotować we własnym zakresie lub przekazać pełną obsługę księgową i kontakt z irlandzkimi urzędami profesjonalnej firmie księgowej. To drugie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy skupić się w pełni na rozwijaniu własnego biznesu, nie tracąc czasu na analizę przepisów podatkowych.

Polscy politycy obiecywali nam “drugą Irlandię”, lecz niestety te obietnice nie znalazły pokrycia. Być może w przypadku korzystniejszych warunków do prowadzenia biznesu nad Wisłą, to Polska, a nie Irlandia byłaby beneficjentem zamieszania wokół Brexitu.