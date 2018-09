Brexit - skutki dla polskich przedsiębiorców

Poradnik dla polskich przedsiębiorców

Niestety, poradnik dla polskich przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który zawiera tylko 4 strony treści, nie daje konkretnych odpowiedzi na przyszły wygląd relacji polskich przedsiębiorców z Wielką Brytanią, a tylko przedstawia możliwe scenariusze.

Procedury i przepisy określające współpracę firm polskich i brytyjskich po Brexit są nadal jedną wielką niewiadomą. Coraz więcej polskich przedsiębiorców obawia się utrudnień, choćby w rozliczaniu VAT lub fakturowaniu kontrahentów z Wielkiej Brytanii i w związku z tym coraz więcej z nich rejestruje firmy w Wielkiej Brytanii, aby po Brexicie bez przeszkód nadal świadczyć swoje usługi na rynku brytyjskim, jako lokalne spółki.

Brexit a polskie firmy

Przygotowany przez MSZ poradnik ma udzielić polskim przedsiębiorcom niezbędnych informacji na temat potencjalnych skutków negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Niestety zawarte tam informacje nie dają konkretnych informacji dla polskich przedsiębiorców współpracujących z firmami z Wielkiej Brytanii jako dostawcy lub odbiorcy towarów i usług.

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie ponad 5700 polskich firm eksportuje towary do Wielkiej Brytanii. Brexit może jednak w praktyce dotknąć znacznie więcej przedsiębiorców, bo znacznie więcej firm to podwykonawcy w pracach związanych z rynkiem brytyjskim. Firma w Anglii to najpopularniejszy kierunek ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. Według minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz Polacy założyli na Wyspach Brytyjskich już ponad 60 tys. firm.

W najlepszej sytuacji w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewnych negocjacji, są polskie firmy, które postanowiły na potrzebę współpracy z brytyjskimi kontrahentami przenieść swoją działalność do Wielkiej Brytanii. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będzie skutkować zmniejszeniem biurokracji dla brytyjskich firm oraz rezygnacją z niepotrzebnych procedur hamujących rozwój biznesu. Już w tej chwili polscy przedsiębiorcy uważają proste i przejrzyste prawo jako jedną z najważniejszych zalet brytyjskiego systemu gospodarczego. Przebieg negocjacji z Unią Europejską pozwala założyć, że obrót gospodarczy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nie zostanie zachwiany. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie miało negatywnego wpływu na biznes prowadzony w Wielkiej Brytanii przez polskich przedsiębiorców.

Główny nacisk brytyjskiego rządu w kwestii porozumienia z Unią Europejską leży w obszarze ograniczenia migracji oraz odzyskania pełnej suwerenności przez Wielką Brytanię.

Porozumienie możliwe jeszcze w tym roku

Michel Barnier - szef unijnych negocjatorów ws. Brexitu twierdzi, że zawarcie umowy nt. warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest wciąż możliwe, dodając także, że do zawarcia umowy mogłoby dojść w ciągu 6-8 tygodni. Podobnie wypowiadają się przedstawiciele brytyjskiego rządu, co daje powody do optymizmu w kwestii ustalenia korzystnych warunków dla obydwu stron. Aura optymizmu udzieliła się także na rynkach walutowych, gdzie funt szterling zaczął odrabiać straty wobec dolara - kurs funta wobec dolara podniósł się o 1-proc.

W opublikowanej jakiś czas temu “Białej księdze Brexitu” Brytyjski rząd proponuje Umowę o Wolnym Handlu z Unią Europejską, która zakłada minimalizację negatywnych skutków wynikających z opuszczenia Unii oraz możliwie maksymalne uproszczenia i ułatwienia dla wolnego handlu. Wielka Brytania ma ogromne znaczenie dla współpracy gospodarczej z pozostałymi państwami Unii Europejskiej - stanowi największy rynek zbytu dla 27 krajów Wspólnoty. Tylko w 2015 roku deficyt handlowy Wielkiej Brytanii w handlu z krajami Unii Europejskiej wyniósł 61 miliardów funtów (230 miliardów funtów eksportu, wobec 291 miliardów funtów importu). Wielka Brytania importuje więcej od największych krajów Unii Europejskiej, niż do nich eksportuje. Korzystna umowa dotycząca wolnego handlu jest więc na rękę nie tylko Brytyjczykom, ale także Unii Europejskiej.

