Jak rozliczyć w pkpir koszty budowy mieszkań przeznaczonych do wynajmu?

Deweloper na pkpir a koszty budowy mieszkań - PYTANIE

Prowadzę dewelopera na pkpir. Przez cały 2020 rok wprowadzałam wszystkie zakupy związane z przedsięwzięciem deweloperskim na kolumnę 10. Żeby z pozostałej działalności płacił klient podatek, robiłam co miesiąc inwentaryzację i dokumentem wewnętrznym wyksięgowywałam zakupy z kolumny 10. W roku 2021 inwentaryzacją wprowadziłam niesprzedane koszty z 2020. W 05/2021 nastąpiła sprzedaż.

Przedsięwzięcie dotyczyło 10 lokali mieszkalnych. 8 zostało sprzedanych, dwa pozostałe deweloper zostawił sobie - obecnie prowadzi tam wynajem krótkoterminowy. Całe wyposażenie ruchome typu firanki, garnki, żarówki zostały ujęte w miesiącu poniesienia wydatku, reszta poszła na zwiększenie środka trwałego i jest ujęta w pkpir "na magazynie".

Jak to prawidłowo rozliczyć, skoro właściciel nie chce wprowadzać tego do ewidencji środków trwałych? Jak prawidłowo rozliczyć koszty? Czy zostawione lokale mieszkalne powinnam wprowadzić na stan środków trwałych (lokale mieszkalne w kontekście nowego ładu i tak nie będą amortyzowane). Wynajem obecnie prowadzony jest na PIT-36L, jak reszta działalności. Koszty przedsięwzięcia podzieliłam na 10 lokali i proporcjonalnie zaksięgowałam w koszty (średni koszt wytworzenia PUM * sprzedana powierzchnia) - wiszą mi jednak dwa budynki, które właściciel wynajmuje (najem wakacyjny) ale nie chce wprowadzać na stan środków trwałych, bo w obecnej sytuacji nie ma to sensu. Lokale mają swoje KW, w których jest wpisany właściciel jako osoba prywatna, media też są na osobę prywatną. Od wszystkiego oczywiście jest rozliczony VAT.

Mieszkania trzeba ująć w ewidencji środków trwałych - ODPOWIEDŹ

Myślę, że co do pozostałych dwu lokali to wprowadzenie ich na stan środków trwałych pozwoliłoby na uzasadnienia rozliczenia poniesionych kosztów podatkowych.

Jak wynika z opisu pozostałe lokale nie stanowią majątku firmy i nie są bezpośrednio przedmiotem jej działalności. Jednak także nie są one już towarem handlowym z uwagi, że nie zostały przeznaczone do sprzedaży i obecnie tak ich nie można traktować.

W tym przypadku widziałbym ryzyko kwalifikacji wydatków dotychczas na nie poniesionych w kosztach podatkowych, gdyż może zostać podważony związek przyczynowy poniesionych kosztów z przychodem z tej działalności gospodarczej. Można uznać, że zostały poniesione koszty na majątek prywatny właściciela. De facto jest to jedna masa majątkowa, ale to on teraz z nich korzysta. Poniósł koszty podatkowe, a też jednak w oparciu o nie uzyskuje dochód, jednak kwalifikacja tych mieszkań jest już inna i trudno uzasadnić poniesione na nie koszty, skoro nie stanowią składnika majątku firmowego, a jak rozumiem nie ma innej podstawy prawnej do ich używania. Co więcej, jeśli uznać, że zostały wyłączne z majątku firmowego, to trzeba by taką czynność opodatkować vat jako przekazanie na cele prywatne albo można dojść do wniosku, że nastąpiła zmiana ich przeznaczania mogąca stanowić czynność opodatkowaną.

