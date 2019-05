Wydatki na spotkania integracyjne doradców podatkowych nie są kosztem

Takie rozstrzygnięcie zawiera wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 1023/18.

W sprawie rozpatrywanej przez WSA spór interpretacyjny sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Organ interpretacyjny) zgodzie z prawem uznał, że koszty uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych i prawników (radców prawnych i adwokatów), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego.

reklama reklama



Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Posiada wpis na listę doradców podatkowych i przynależy do samorządu zawodowego doradców podatkowych na zasadach wskazanych w ramach ustawy o doradztwie podatkowym. Ma zamiar uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników (radców prawnych i adwokatów). Spotkania organizowane będą zarówno przez samorząd zawodowy doradców podatkowych, jak i przez inne podmioty. W ramach spotkań przewidziany będzie program np. wspólnego zwiedzania określonego obiektu, czy miejscowości, zajęcia sportowe, wspólne posiłki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, gry miejskie, zawody sportowe, wspólne dyskusje, etc. Z tytułu uczestniczenia we wskazanym wydarzeniu Wnioskodawca będzie zobowiązany do opłacenia kosztów swojego udziału. Na tej podstawie będzie uzyskiwał od organizatora fakturę potwierdzającą dokonaną przez Niego płatność. Wnioskodawca uznał, że wydatki poniesione z tytułu uczestnictwa w ramach ww. spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zdaniem Organu interpretacyjnego (zgodnie z zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 października 2018 r.), mając na uwadze wskazane uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, wydatki - związane z udziałem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników (radców prawnych i adwokatów), w czasie których odbywać się będą, np. wspólne zwiedzanie określonego obiektu, czy miejscowości, zajęcia sportowe, wspólne posiłki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, gry miejskie, zawody sportowe, wspólne dyskusje - nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według Organu interpretacyjnego, związek przyczynowy pomiędzy ww. wydatkami a przychodem osiągniętym z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego jest zbyt odległy i warunkowy, aby mógł spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca nie wykazał bowiem we wniosku, że poniesienie ww. wydatków, co do zasady, będzie miało przełożenie na uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

Wnioskodawca w treści opisu zdarzenia przyszłego wskazał wprost, że ma zamiar uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych i prawników "w celu zwiększenia rozpoznawalności swojej osoby pośród innych doradców/prawników, wymiany doświadczeń zawodowych, poznania doradców podatkowych/prawników z innych regionów kraju w celu nawiązania z nimi współpracy zawodowej ".

Wnioskodawca będzie zatem nawiązywać kontakty w środowisku doradców podatkowych i prawników - co niewątpliwie w przypadku rodzaju prowadzonej przez Niego działalności jest uzasadnione - jednakże nie jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniego ani pośredniego wpływu wydatków poniesionych w tym celu, na wielkość osiąganych przychodów.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Jak wskazał Organ interpretacyjny, w czasie opisanych we wniosku spotkań integracyjnych działania Wnioskodawcy nakierowane będą na nawiązywanie relacji, współpracy zawodowej z osobami z branży, nie zaś na pozyskiwanie nowych klientów czy kontrahentów. W związku z tym, w omawianej sytuacji nie wystąpi związek przyczynowo-skutkowy uzasadniający zaliczenie wydatków poniesionych na udział w spotkaniach integracyjnych do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

WSA w Szczecinie stwierdził, że stanowisko Organu zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji nie narusza przepisów prawa. Organ ten zasadnie wskazał na mające zastosowanie w sprawie przepisy prawa materialnego, w szczególności art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., i szczegółowo wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów (art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.).