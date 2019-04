Objaśnienia do schematów podatkowych (MDR) - stanowisko doradców podatkowych

„Pozytywnie oceniamy dwukrotne przeprowadzenie konsultacji publicznych podczas procesu powstawania Objaśnień, a także sam fakt ich wydania. Jednak urzędowe wyjaśnienia przepisów, nawet najbardziej szczegółowe i precyzyjne, nie zastąpią dobrej, gruntownie przemyślanej legislacji, której jak wielokrotnie wskazywaliśmy, w tym przypadku wyraźnie zabrakło” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych w przyjętym 29 marca br. stanowisku w sprawie Objaśnień dotyczących schematów podatkowych (MDR).

W związku z wydaniem przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU 2018 poz. 800 ze zm., dalej: o.p.) objaśnień do Rozdziału 11a Działu III tej ustawy Krajowa Rada Doradców Podatkowych zdecydowała o przyjęciu stanowiska w tej sprawie.

„Mimo aktywnego udziału środowiska doradców podatkowych w konsultacjach, Minister Finansów nie zdecydował się na przedstawienie jednoznacznego stanowiska w wielu istotnych w praktyce zagadnieniach” – czytamy w Stanowisku KRDP.

Jako przykład, KRDP wskazuje, że nadal wiele wątpliwości wywołuje interpretacja pojęcia zmiany zasad opodatkowania (art. 86a § 1 pkt 6 o.p.), które nie występuje w transponowanej dyrektywie[1]. Ponadto ciągle niezrozumiała pozostaje definicja wdrażania (art. 86a § 1 pkt 17 o.p.), która miała w zamierzeniu opisywać rolę promotora, ale w wyliczeniu zawiera czynności odpowiadające funkcjom korzystającego lub wspomagającego. „Inne szczególne cechy rozpoznawcze wymienione w ustawie również budzą liczne wątpliwości interpretacyjne” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

„Dlatego okazuje się, jak wcześniej podkreślaliśmy, że wysoki poziom skomplikowania i niejasności omawianych przepisów nie jest możliwy do zniwelowania poprzez wydanie objaśnień. W obecnej sytuacji urzędowy dokument nie wyjaśnia ale w wielu miejscach zastępuje ustawę. Jest to nie do pogodzenia z wieloma wartościami konstytucyjnymi, a w szczególności godzi w stanowiące fundament prawa podatkowego zasady zaufania do państwa i pewności prawa” – stwierdza KRDP w przyjętym stanowisku.

„Postulujemy zatem w przyjętym stanowisku, aby Minister Finansów wziął pod uwagę konieczność interwencji legislacyjnej, która zapewni większą przejrzystość, prostotę i przyjazność (deklarowana polityka podatkowa 3xP) omawianych przepisów oraz usunie liczne wątpliwości, a także sprzeczności z dyrektywą. Jednocześnie jako Krajowa Rada Doradców Podatkowych cały czas zapewniamy o chęci podjęcia pogłębionej współpracy w przedmiotowym obszarze” – stwierdził Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący KRDP.

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Objaśnień z dnia 31 stycznia 2019 r. – Informacje o schematach podatkowych (MDR)

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

[1]Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (DzUrz UE 2018 L 139/1).