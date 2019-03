Umowy leasingu – czy każdy leasing stanowi schemat podatkowy?

Od stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy zobowiązujące podatników do zgłaszania schematów podatkowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, obowiązek informowania Szefa KAS o schemacie podatkowym mają promotorzy, korzystający oraz wspomagający. Termin na zaraportowanie schematów, które powstały po 31 grudnia 2018 roku pierwotnie upływał w dnu 31 stycznia 2019 roku. Objaśnieniami Ministra Finansów przedłużono go do 28 lutego 2019 roku, z zastrzeżeniem, że schematy zgłoszone w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2019 roku będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że wprowadzone przepisy mają również zastosowanie do schematów, które powstały po 25 czerwca 2018 roku (w przypadku schematów transgranicznych) oraz po 1 listopada 2018 roku (w przypadku schematów krajowych). Aktualnie każdy zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę jest schemat podatkowy oraz jak go identyfikować? Jedną z najbardziej rozgorzałych dyskusji w przedmiotowym zakresie jest zawieranie przez podatników umów leasingu, a tym samym próba odpowiedzi na pytanie czy naprawdę każdy podatnik, który zawarł umowę leasingu powinien zgłosić schemat podatkowy?

W pierwszej kolejności spróbujmy odpowiedzieć na pytanie czym jest schemat podatkowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami schemat podatkowy nie zawsze musi być powiązany z osiągnięciem korzyści podatkowej, tj. nie zawsze musimy mieć do czynienia z optymalizacją podatkową, żeby mieć do czynienia z samym schematem. Zgodnie z przepisami ustawy, schematem podatkowym jest uzgodnienie posiadające określone cechy rozpoznawcze wskazane w ordynacji podatkowej.

Cechy te ustawodawca opisał tak szeroko, że ich interpretacja prowadzi do wniosku, iż ryzyko wystąpienia schematu podatkowego może pojawić się przy każdej transakcji bądź transakcji planowanej, w której zidentyfikujemy cechę rozpoznawczą wskazaną w ustawie. Jedną z przesłanek świadczącą o istnieniu schematu podatkowego jest zmiana zasad opodatkowania, tutaj pojawia się pytanie, czy zawarta przez podatnika umowa leasingu jest zmianą zasad opodatkowania, z tytułu której podatnik ten osiąga korzyść podatkową.

Leasing może być schematem podatkowym – na co zwrócić uwagę

Zgodnie z wypowiedziami Ministerstwa Finansów zawarcie umowy leasingu nie wypełnia definicji schematu podatkowego w sytuacji, w której umowa leasingu zawierana jest z przyczyn ekonomicznych, a nie podatkowych. Przykładowo, jeżeli dla danego przedsiębiorcy leasing jest tańszy niż zakup na kredyt albo bardziej elastyczny i te podstawy stanowią przesłanki zawarcia umowy leasingu definicja schematu może nie być spełniona. Inaczej sytuacja wygląda w momencie, w którym zawierając umowę leasingu przedsiębiorca kieruje się względami podatkowymi i osiągnięciem korzyści podatkowej. W takiej sytuacji, zawarcie umowy leasingu może zostać sklasyfikowane jako schemat podatkowy.

Kiedy więc istnieje ryzyko uznania umowy leasingu za schemat?

Mając na względzie powyższe twierdzenia, aktualnie problem mogą mieć zarówno dealerzy samochodowi jak i przedsiębiorcy, którzy pod koniec roku 2018 zawierali umowy leasingu. Istnieje bowiem ryzyko, iż mając na uwadze zmiany przepisów, które nastąpiły w roku 2019 w zakresie rozliczania leasingów, nie kierowali się oni względami ekonomicznymi, a ich głównym celem było osiągnięcie korzyści podatkowej. Stąd w ich przypadku istnieje ryzyko powstania schematu podatkowego przy zawarciu umowy leasingu. Przedmiotowa sytuacja będzie kwalifikowana jako schemat podatkowy w szczególności w tedy kiedy podpisanie umowy miało miejsce na wiele miesięcy przed odebraniem przedmiotu leasingu.

Kto ma obowiązek zgłosić schemat?

Zgodnie z przepisami, obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego mają promotorzy, korzystający oraz wspomagający. Kto będzie miał obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego w przypadku umów leasingu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że obowiązek ten będą mieli dealerzy samochodowi, którzy publikując liczne reklamy i uruchamiając akcje marketingowe oferowali możliwość zawarcia umów leasingu przed wejściem w życie nowych przepisów. Oferując tym samym możliwość osiągnięcia oszczędności podatkowych. W przywołanym przykładzie, dealerzy ci działali jako promotorzy, którzy udostępniali określony schemat podatkowy. Polegający na podjęciu działa

Dodatkowo obowiązek zaraportowania schematu będą mieli również korzystający, tj. przedsiębiorcy, którzy takie umowy zawarli. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że obowiązek zgłoszenia schematu powstanie po stronie korzystających w momencie kiedy dealer, z którym zawarli umowę nie zgłosi schematu i nie udostępni przedsiębiorcy numeru zgłoszonego schematu podatkowego.

W jakim terminie należy zgłosić schemat?

Zgodnie z przepisami, schematy krajowe, które wystąpiły po 1 listopada 2018 roku, promotorzy (w naszym przypadku dealerzy samochodowi) mają obowiązek zgłosić do Szefa KAS do 30 czerwca 2019 roku, natomiast korzystającym (przedsiębiorcom, którzy podpisali umowy) termin upływa w dniu 30 września 2019 roku.

Pierwsze informacje o schematach podatkowych już trafiły do Szefa KAS, należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych niesie za sobą surowe sankcje, których wysokość może sięgać nawet 21.600.000,00 PLN. Rekomendujemy dokonanie audytu realizowanych transakcji i ze względu na zbliżający się termin na składanie informacji do Szefa KAS w zakresie schematów, które powstały po 31 grudnia 2018 roku jak najszybszą analizę naszych obowiązków.

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance