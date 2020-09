Zakupy pracownika w imieniu pracodawcy a sprzedaż premiowa – rozliczenie PIT

Czy świadczenia uzyskiwane w ramach sprzedaży premiowej przez osobę dokonującą zakupów w imieniu pracodawcy podlegają opodatkowaniu PIT?

Sprzedaż premiowa stanowi jedną z popularniejszych metod przeprowadzania akcji marketingowych. Celem przeprowadzenia tej akcji promocyjnej jest przede wszystkim skłonienie potencjalnych klientów do skorzystania z oferty przedsiębiorcy. Ze sprzedażą premiową mamy do czynienia w przypadku przyznania dodatkowych nieodpłatnych świadczeń w związku z nabyciem określonych towarów bądź usług oraz przy spełnieniu wskazanych przez organizatora akcji warunków. Otrzymanie dodatkowego świadczenia przez uczestnika sprzedaży premiowej stanowi dla niego przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), który co do zasady, podlega opodatkowaniu.

Odnosząc się do sposobu opodatkowania uzyskanych świadczeń należy wskazać, że co do zasady, od dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Niemniej jednak, przychód powstały po stronie tych osób, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.





W tym miejscu należy wskazać, że powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w odniesieniu do osób uzyskujących świadczenie w ramach zakupów dokonywanych w imieniu innego podmiotu (np. pracowników odpowiedzialnych za zakup materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym). Ze sprzedażą premiową mamy bowiem do czynienia w przypadku gdy dodatkowe świadczenie w ramach dokonywanych zakupów otrzymuje podmiot, na którego rachunek dokonywane są te zakupy. W sytuacji natomiast gdy świadczenie otrzymuje osoba, która nie dokonuje zakupów we własnym imieniu lecz na rachunek innego podmiotu, zostaje złamana podstawowa zasada sprzedaży premiowej, zgodnie z którą to nabywca otrzymuje nagrodę. Jeżeli zatem nagroda zostaje przekazana pracownikowi przedsiębiorstwa, które dokonało określonej ilości zakupów to nie można mówić o sprzedaży premiowej (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.02.2018 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB). W takim przypadku uzyskane przez tę osobę świadczenie opodatkowane będzie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Stanowisko to potwierdzają także sądy administracyjne. Jak wskazał NSA w wyroku z 30.10.2019 r., (sygn. akt: II FSK 2455/18) „Ścisła wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nakazuje przyjąć, że ustanowione tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje wyłącznie wartość nagród przyznanych kupującemu, w sytuacji gdy nagroda jest związana ze sprzedażą premiową. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie od podatku osób mających wpływ na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupującego, to zważywszy na jego racjonalizm, zawarłby odpowiedni zapis w ustawie. Nie ma podstaw do dokonywania wykładni rozszerzającej analizowanego przepisu, bowiem określa on wyjątek od zasady opodatkowania przychodów, zaś przepisy ustanawiające zwolnienia podatkowe winny być interpretowane w sposób ścisły, a nie rozszerzający”. Stanowisko to NSA potwierdził w wyroku z 26.11.2019 r. (sygn. akt: II FSK 2512/18).

Tym samym, jeżeli nagrodę w ramach akcji marketingowej otrzymuje osoba dokonująca zakupów w imieniu pracodawcy, powstały po jej stronie przychód nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT – w takim przypadku nie można bowiem mówić o sprzedaży premiowej. Wartość nagród wydawanych tej osobie będzie stanowiła dla niej przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z powyższym, na organizatorze akcji marketingowej w przypadku przyznania nagrody, ciążył będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-11 i przekazania jej podatnikowi (uzyskującemu świadczenie) oraz urzędowi skarbowemu, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku przekazywania informacji do urzędu skarbowego w formie pisemnej - do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

