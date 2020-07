Drugi samochód firmowy w jednoosobowej działalności gospodarczej - raty leasingowe, a koszty uzyskania przychodu

Koszty w PIT

W zakresie kosztów uzyskania przychodów, najważniejsze regulacje dla osób fizycznych znajdą się w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 22 ust 1 tejże (definicja): "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23."



W ramach wyjątków określonych w art. 23 ustawy o PIT, z założenia nie wymieniono leasingu operacyjnego pojazdu. Następnie w art. 23b ustawy o PIT, określono zasady opodatkowywania umowy leasingu (leasingu operacyjnego), gdzie ustawodawca stwierdził, że opłaty ustalane w tejże umowie (umowie leasingu) ponoszone przez korzystającego w ramach podstawowego okresu umowy z tytułu używania środka trwałego, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszty uzyskania przychodów korzystającego. Dodatkowe warunki określono w kolejnych ustępach tego artykułu, które wnioskodawczyni zgodnie z przepisami spełniła.



W zakresie kosztów eksploatacyjnych związanych z pojazdem, odpowiednio odnosić należy się do regulacji Ustawy o VAT, w szczególności art. 86a. W tym miejscu ustawodawca stwierdził, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, możliwe jest wyłącznie, jeżeli podatnik wykorzystuje pojazd tylko w działalności gospodarczej oraz prowadzi odpowiednią ewidencję (określoną w art. 86a ust 4 ustawy o VAT). Generalnie, jeżeli takiej ewidencji się nie prowadzi, samochód osobowy wykorzystywany również jest do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wyjątek stanowią przypadki zwolnienia z konieczności prowadzenia ewidencji.

Dwa samochody firmowe lekarza-przedsiębiorcy

Na początku roku 2020 (uzupełnienie w czerwcu 2020) wnioskodawczyni skierowała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej (jednoosobowo). Codziennie musi w ramach wykonywanej działalności dużo przemieszczać się pomiędzy pacjentami. Niezbędnym narzędziem pracy jest samochód. Wnioskodawczyni posiada już jeden samochód, w leasingu operacyjnym i koszty związane z tym pojazdem rozlicza w ramach prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni planuje wziąć w leasing operacyjny drugi (kolejny) samochód. Będzie je wykorzystywać zamiennie, do dojazdów do pracy, na wezwanie do chorych oraz przejazdów na konferencje naukowe. W ramach tej sytuacji wniosła o odpowiedź na pytanie, czy leasing operacyjny z drugiego pojazdu również może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z przepisami prawa). Chciałaby posiadać dwa samochody, chociażby na wypadek awarii lub serwisowania któregoś z nich.

Zadano pytanie (cytat):

Czy w wyżej wskazanym stanie faktycznym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe związane z zakupem drugiego samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego oraz koszty eksploatacyjne?

Przepisy podatkowe nie limitują liczby samochodów w firmie

Wnioskodawczyni postawiła tezę, że przepisy prawa podatkowego nie odnoszą się bezpośrednio do ilości i rodzaju składników majątku, które może posiadać podatnik. Tym samym nie decydują czy może on posiadać jeden czy więcej samochodów, nieruchomości i tym podobnych. Istotne według niej jest to, aby faktycznie pojazdy te wykorzystywać na cele działalności gospodarczej. Tym samym stwierdziła, że nie ma ograniczenia i może posiadać dwa pojazdy i odpowiednio zaliczać je w koszty.

Organ w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO zdecydował, że w tej sprawie indywidualnej wnioskodawczyni ma prawidłowe stanowisko.

Koszty podatkowe muszą być racjonalne i uzasadnione

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oceniając przedstawione przez wnioskodawczynię zdarzenie przyszłe, oparł się na wskazanych przez nią podstawach prawnych. Za kluczowe podkreślił konieczność oceny czy dany składnik majątku jest ponoszony przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów i w celu osiągnięcia przychodów. Ważne jest więc ocenianie w każdej sprawie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy danym źródłem (np. zakup pojazdu) i wydatkiem na niego, a celem jaki ma być osiągnięty. Dodatkowo, koszty w każdej działalności gospodarczej powinny być racjonalne i gospodarczo uzasadnione, dlatego w danym wypadku warto podkreślić, że wnioskodawczyni wyjaśniła, że potrzebuje samochodu również w czasie ewentualnych awarii i serwisów.

Stanowisko organu w sprawie jest korzystne dla podatników. Zakłada, że mogą oni posiadać więcej niż jeden pojazd i odpowiednio rozliczać go w kosztach. Należy jednak pamiętać, że interpretacja indywidualna jest oceną organu w danej konkretnej sprawie.

