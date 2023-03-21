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Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » 5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

21 marca 2023, 14:04
PIT
PIT
Shutterstock

W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

Według danych rządowych, od początku agresji Rosji na Ukrainę,, czyli od ponad roku, ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy otrzymało w Polsce ochronę tymczasową, umożliwiającą m.in. prostszy dostęp do lokalnego rynku pracy. Według statystyk, odz\ tego czasu zatrudnienie na polskim rynku znalazło już ok. 900 tys. obywateli Ukrainy[1]. Jeśli w roku podatkowym 2022 również i Ty znalazłeś zatrudnienie na polskim rynku, musisz rozliczyć swoje dochody z urzędem skarbowym. Od czego zacząć i jak tego dokonać?

1.     Czy jesteś rezydentem podatkowym?

Sposób rozliczenia przez urząd skarbowy w Polsce zależy od tego, czy masz status rezydenta podatkowego.

  • Za rezydenta uznaje się osobę, która przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, z uwzględnieniem wyjazdów poza kraj lub gdy posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych. Oznacza to m.in., że na terenie Polski masz swoją rodzinę bądź też prowadzisz w kraju swoją działalność gospodarczą. Zgodnie ze specustawą wprowadzoną po 24 lutego 2022, proces potwierdzenia przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Polski był bardzo uproszczony i wymagał jedynie złożenia oświadczenia w odpowiednim urzędzie. Jeśli jesteś rezydentem, masz obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym od całości swoich przychodów, niezależnie od ich źródła.
  • Nierezydent to osoba, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce – w tym przypadku opodatkowane są tylko te dochody, które uzyskałeś na terytorium Polski. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym na Ukrainie, musisz przedstawić swojemu pracodawcy certyfikat rezydencji – dzięki temu unikniesz naliczenia podwójnego opodatkowania. 

2.     Który PIT składasz do urzędu skarbowego?

Aby uniknąć problemów związanych z rozliczeniem PIT, swoją sytuację podatkową warto wyjaśnić już na początku zatrudnienia w Polsce. Jeśli potwierdziłeś swojemu pracodawcy status rezydenta podatkowego, to powinien on od początku Waszej współpracy odprowadzać do urzędu zaliczki na PIT, adekwatnie do rodzaju umowy i w ten sam sposób, jak w przypadku polskich pracowników. Podobnie w przypadku nierezydentów – jako, że dochody w miejscu zamieszkania podlegają opodatkowaniu, pracodawca i w tym przypadku powinien co miesiąc odprowadzać zaliczki na PIT.

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  • Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i pracowałeś tu w 2022 roku na umowie o pracę, zlecenie lub dzieło – powinieneś dostać od pracodawcy PIT-11, a składasz do urzędu wypełniony formularz PIT-37.
  • Jeśli jesteś nierezydentem i uzyskałeś w Polsce dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, również składasz PIT-37 na podstawie otrzymanego PIT-11, ale tylko dla dochodów z lokalnego rynku pracy.
  • W przypadku prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej – składasz do urzędu wypełniony PIT-36.
  • Jeśli jesteś nierezydentem w Polsce i nie uzyskałeś w ubiegłym roku w naszym kraju dochodów, nie masz obowiązku składania deklaracji podatkowej. Musisz rozliczyć się w Ukrainie.

– W Polsce, najprostszą i najbardziej popularną formą składania deklaracji podatkowej jest forma elektroniczna, które umożliwia rozliczenie w domowym zaciszu, bez konieczności stania w urzędowych kolejkach. Aplikacje i programy do składania zeznań podatkowych ułatwiają cały proces, przechodząc z użytkownikiem przez wszystkie formalności i zawiłości podatkowe krok po kroku – informuje Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji PitBot.

3.     Wspólne rozliczenie w mieszanym małżeństwie

Jeśli jedno z małżonków jest Polakiem/Polką, a drugie obywatelem Ukrainy, to wspólne rozliczenie jest możliwe w przypadku, gdy posiada on/ona status rezydenta podatkowego w Polsce i małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową. Uwaga! Koniecznym warunkiem do rozliczenia wspólnego jest posiadanie numeru PESEL współmałżonka. Bez numeru PESEL takie rozliczenie nie jest możliwe. 

4.     Ulgi i zwolnienia przy rozliczeniu

Pamiętaj, że podobnie jak obywatele Polski, masz prawo do skorzystania przy rozliczeniu z szeregu ulg i odliczeń.

W Polsce zwolnione są z podatku świadczenia socjalne związane z pomocą humanitarną w wyniku wojny w Ukrainie, jak również świadczenia prorodzinne, jak np. 500+. Można skorzystać też z ulgi na dziecko czy ulgi na internet.

Warto wspomnieć też o tym, że w porównaniu do Ukrainy, gdzie nie ma kwoty wolnej od podatku, w Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej to Twoje dziecko nie musi posiadać numeru PESEL i nie musi przebywać na terytorium RP. 

– Lista ulg jest w tym roku dość długa, a możliwość uwzględnienia niektórych z nich pojawiła się po raz pierwszy. Nic dziwnego, że wiele osób może mieć problem ze stwierdzeniem, czy przysługuje im dane odliczenie lub w jaki sposób można je uzyskać. Rozliczając PIT-37 warto więc skorzystać z fachowego doradztwa bądź programu, który poza możliwością rozliczenia podpowie, jakie ulgi są dostępne oraz jakie warunki należy spełnić, aby z nich skorzystać – informuje Dorota Polańska z PitBot.

5.     Gdzie złożyć deklarację podatkową?

Jeśli otrzymałeś PIT-11 i jesteś rezydentem podatkowym, składasz deklarację podatkową do urzędu zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania.

Jeśli jesteś nierezydentem, musisz namierzyć odpowiedni urząd skarbowy, właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych. W każdym województwie jest wyznaczony jeden taki urząd.

W wyjątkowych sytuacjach, pomimo zawartej pomiędzy stroną polską i ukraińską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konieczne może być złożenie deklaracji podatkowej w obu krajach. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady urzędu skarbowego lub doradców podatkowych.

Pitbot.pl to program do rozliczeń PIT w formie aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS. Celem twórców startupu – Macieja Wawrzyniaka oraz Macieja Szewczyka – jest wsparcie Polaków w finansowych formalnościach związanych ze składaniem deklaracji podatkowej. 

Aplikacja wyróżnia się nowoczesnym podejściem do podatków, oferując prosty, intuicyjny proces złożenia zeznania podatkowego w postaci czatu z „wirtualną księgowością”. Po wysyłce deklaracji użytkownicy otrzymują dostęp do kodów rabatowych partnerów Pitbot. Aplikacja wspiera rozliczenie PIT 11 (umowa o pracę, zlecenie i dzieło) i PIT ZG (dochody z zagranicy). 

Program jest dostępny w polskiej oraz ukraińskiej wersji językowej. Użytkownicy Pitbot mogą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz inicjatywy „Akcja Bohater”, której celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. Więcej informacji na temat rozwiązania można znaleźć na stronie www.pitbot.pl. 

Wersja w języku ukraińskim

За даними уряду, від початку повномасштабної агресії Росії на території Україну, тобто вже рік,  близько 1,5 млн польських біженців отримали в Польщі тимчасовий захист,  що надало їм, зокрема, доступ до місцевого ринку праці. За статистикою, з того часу зайнятість на польському ринку вже знайшло близько 900 тис. громадян України[1]. Якщо у 2022 податковому році Ви також були працевлаштовані у Польщі, Ви повинні скласти податкову декларацію у податковій службі. З чого почати і як це зробити?

1. Чи Ви є податковим резидентом?

Спосіб декларування в польській податковій залежить від того, чи Ви маєте статус податкового резидента.

  • Резидентом вважається особа, яка перебуває на території Республіки Польща, більш ніж 183 днів у податковому році, з урахуванням виїздів за межі країни або якщо його центр життєвих інтересів розташований у Польщі. Це означає, що, між іншим, Ваша родина також перебуває у Польщі або Ви проводите свою господарську діяльність в цій країні. Відповідно до специфікації, запровадженої після 24 лютого 2022 року, процес підтвердження перенесення центру життєвих інтересів до Польщі був дуже спрощений і вимагав лише заяви у відповідному управлінні. Якщо Ви є резидентом, Вашим обовʼязком є декларування у податковій службі про повний обсяг Ваших доходів, незалежно від їх джерела.
  • Нерезидент - це особа, яка не проживає в Республіці Польща. - у цьому випадку оподатковуються тільки ті доходи, які вона отримала на території Польщі. Якщо Ви є податковим резидентом України, Вам необхідно пред'явити роботодавцю сертифікат резиденції - це дозволить уникнути нарахування подвійного оподаткування. 

2. Який формуляр декларації PIT (ПДФО) треба скласти до податкової?

Щоб уникнути проблем, пов'язаних з розрахунком PIT, свою податкову ситуацію варто прояснити ще на початку працевлаштування у Польщі. Якщо Ви підтвердили своєму роботодавцю статус податкового резидента, то він повинен з самого початку вашої співпраці вносити на рахунок податкової авансові платежі на PIT (ПДФО), що відповідають типу договору, таким же чином, як і у випадку польських працівників. Так само у випадку нерезидентів: оскільки доходи за місцем проживання підлягають оподатковуванню, роботодавець і в цьому випадку повинен щомісяця сплачувати аванси на PIT.

  • Якщо Ви є податковим резидентом Республіки Польща та працювали тут у 2022 році за трудовим договором, договором доручення або договором підряду, Вам має надійти від роботодавця PIT-11, а пізніше до податкової Ви складаєте заповнену форму PIT-37.
  • Якщо Ви не є резидентом і отримували в Польщі дохід за трудовим договором, договором доручення або підряду,  Ви також складаєте PIT-37 на основі отриманого PIT-11, але декларуєте у ньому тільки доходи отримані на місцевому ринку праці.
  • У разі провадження господарської діяльності у Польщі, ви складаєте у податковій PIT-36.
  • Якщо Ви не є резидентом в Республіці Польщі й не отримали торік доходи в нашій країні, Ви не зобов'язані складати податкову декларацію. Натомість Вам необхідно подати декларацію в Україні.

– В Польщі, найпростішою та найпопулярнішою формою декларування є електронна форма, яка дозволяє  подати декларацію у затишку вдома, не відвідуючи податкову. Додатки і програми для подачі податкових декларацій спрощують весь процес, крок за кроком проходячи з користувачем через всі податкові документи і складності - повідомляє Дорота Поляньска, податковий експерт програми PitBot.

3. Спільне декларування в інтернаціональному шлюбі

Якщо один з подружжя є поляком/полькою, а другий - громадянином (кою) України, то спільне декларування можливе у випадку, коли він/вона має статус податкового резидента в Польщі  та подружжя має спільну сумісну власність. Увага! Необхідною умовою до подання спільної декларації, є наявність номера PESEL у обох з подружжя. Без номера PESEL таке декларування неможливе. 

4. Податкові пільги та звільнення від обовʼязку декларування

Пам'ятайте, що, як і польські громадяни, Ви маєте право скористатися при декларуванню рядом пільг і звільнень від обовʼязку сплачувати податки. 

У Республіці Польща від податків звільнені кошти, отримані громадянами України в рамках соціальної допомоги, пов'язані з гуманітарною допомогою в результаті вибуху повномасштабної війни в Україні, а також допомога для родин, наприклад, 500+. Ви також можете скористатися пільгою на дитину або на інтернет.

Варто також згадати, що в порівнянні з Україною, де немає суми доходів, яка звільнена від  оподаткування в Польщі діє визначено вільну від податків суму в розмірі 30 тисяч польських  злотих (в рік)

Пам'ятайте, що якщо Ви хочете відрахуванням від податків допомогу для родини, Ваша дитина не повинна мати номер PESEL і не повинна знаходитися на території Республіки Польща. 

– Список пільг цього року досить довгий, і можливість скористатися деякими з них з'явилася вперше. Не дивно, що у багатьох людей можуть виникнути проблеми з визначенням, чи мають вони право на певні пільги і як їх отримати.  При подачі декларації PIT-37 варто скористатися консультаціями фахівців або програмою, яка, крім можливості декларування, підкаже, які пільги доступні і які умови повинні бути виконані, аби скористатися ними - повідомляє Дорота Поланська з PitBot.

5. Куди подати податкову декларацію?

Якщо Ви отримали PIT-11 і є податковим резидентом у Польщі, Ви подаєте  декларацію до податкової за Вашим місцем проживання.

Якщо Ви не є резидент, Ви повинні знайти відповідну податкову службу, де декларують свої доходи іноземні громадяни. У кожному воєводстві визначена така спеціальна установа.

У виняткових ситуаціях, попри угоду між польської та української сторонами про уникнення подвійного оподаткування, може виникнути необхідність подання податкову декларацію в обох країнах. У разі сумніву необхідно звернутись за порадою до податкової або податкових консультантів. 

Pitbot.pl це програма для декларування PIT у формі застосунку, доступного для пристроїв Android та iOS. Метою творців стартапу - Мацея Лавжиняка і Мацея Шевчика - є підтримка поляків у фінансових формальностях, пов'язаних з поданням податкової декларації. 

Додаток відрізняється сучасним підходом до податків, пропонуючи простий, інтуїтивно зрозумілий процес подання податкової декларації у вигляді чату з "віртуальною бухгалтерією". Після подання декларації користувачі отримують доступ до кодів знижок партнерів Pitbot. Додаток підтримує декларування PIT 11 (трудовий договір, договір доручення та підряду) і PIT ZG (доходи з-за кордону). 

Програма доступна польською та українською мовами. Користувачі Pitbot можуть пожертвувати 1,5 відсотка податку на ініціативу "Акція Герой", метою якої є допомога громадянам України. Більше інформації про застосунок можна знайти на вебсвітлині  www.pitbot.pl.

[1]https://studium.uw.edu.pl/niemal-wszyscy-uchodzcy-z-ukrainy-w-wieku-produkcyjnym-ktorzy-wyrazali-chec-podjecia-pracy-w-polsce-znalezli-zatrudnienie/

 
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    Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
    30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
    2 maja 2023 r. (wtorek)
    4 maja 2023 r. (czwartek)
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    Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?
    Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?
    21 mar 2023

    Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”
    ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?
    21 mar 2023

    ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?
    5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI
    21 mar 2023

    W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

    Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 
    e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca
    21 mar 2023

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.