PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

Automatyczne zeznanie podatkowe – Twój e-PIT.

Usługa Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez KAS roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Najważniejszą korzyścią z tej usługi jest to, że podatnik nie musi wypełniać samodzielnie deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 ani innych wniosków, aby rozliczyć swój podatek PIT.



Odpowiednie zeznanie podatkowe PIT wypełnione danymi zgromadzone przez KAS czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. Usługa ta działa już od kilu lat – także w 2023 roku można przy jej użyciu rozliczyć PIT-a za 2022 rok.



W przypadku PIT-37 i PIT-38 za 2022 rok, jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania, to z upływem 2 maja 2023 r. zostanie ono automatycznie zaakceptowane (czyli będzie uznane za złożone w terminie). Zatem zeznanie PIT będzie złożone w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.



Natomiast – jak informuje resort finansów - Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie złożone 2 maja, ponieważ zdecydowana większość z tych zeznań wymaga uzupełnienia przez podatnika.

PIT-37

W automatycznie przygotowanym PIT-37 w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

dane wynikające z prawidłowych informacji od pracodawców/płatników,

numer rachunku bankowego (tylko w przypadku,gdy z zeznania wynika nadpłata),

informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku).

Te automatycznie wpisane do PIT-37 dane podatnik ma prawo zmienić. Gdy podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

PIT-36

W automatycznie przygotowanym PIT-36 w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

dane z prawidłowych informacji przesłanych przez płatników,

kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego

informacje o ulgach wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, takie jak np.: ulga na dzieci, dane organizacji pożytku publicznego (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP spełnia warunki do otrzymywania 1,5% podatku)

Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-38

W automatycznie przygotowanym PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajdują się dane z prawidłowych informacji PIT-8C przesłanych przez płatników. Jeżeli z zeznania za poprzedni rok wynikała strata podatkowa, również jest ona rozliczona w zeznaniu. Podatnik może samodzielnie uwzględnić straty z lat wcześniejszych.

PIT-28

W automatycznie przygotowanym PIT-28 w usłudze Twój e-PIT znajdują się informacje o kwocie zaliczek na podatek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego (jeśli z zeznania wynika nadpłata). Podatnik samodzielnie musi uzupełnić przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Ważne Uwaga! Ministerstwo Finansów i KAS informują, że w zeznaniach PIT-36 i PIT-28 udostępnionych w usłudze Twój e-PIT nie można uwzględniać przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e-PIT indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem

W przypadku PIT-36 i PIT-37 w usłudze Twój e-PIT można rozliczyć się indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem – zależnie od wyboru podatnika.

Automatycznie przygotowane przez KAS w usłudze Twój e-PIT zeznanie jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie PIT, można w usłudze Twój e-PIT zmienić - sposób rozliczenia:

na wspólny z małżonkiem, lub

jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co można (lub trzeba) zrobić po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT? PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-28

PIT-37

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-37, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) może wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,

zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,

dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

podać lub zmienić numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taką możliwość.

3) może odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

4) jeżeli w informacjach od płatników podatnik nie ma wykazanych wyłącznie przychodów zwolnionych, może też nie zrobić nic — wówczas 2 maja 2023 r. przygotowane rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że zeznanie podatkowe PIT-37 będzie złożone w terminie.

PIT-36

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-36, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przychody z działalności nierejestrowanej;

o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przychody z działalności nierejestrowanej; wykazać straty poniesione w poprzednich latach,

zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,

zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,

dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

podać lub zaktualizować numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez podatnika zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taka możliwość.

3) można odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

Ważne Uwaga! Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznanie PIT-36 nie podlega automatycznej akceptacji.

PIT-38

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-38, może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

wykazać straty z lat wcześniejszych

zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,

podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku trzeba sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane (tj. czy otrzymało status 200) i czy można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez podatnika zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności można dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy bank podatnika udostępnia taka możliwość.

3) może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę;

4) może też nie zrobić nic — wówczas 2 maja 2023 r. przygotowane przez KAS rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane co będzie oznaczało, że zeznanie będzie złożone w terminie.

PIT-28

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, jeśli podatnik składa zeznanie PIT-28 może:

1) zaakceptować i wysłać zeznanie bez zmian

2) wprowadzić zmiany do zeznania, np.:

uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;

wykazać straty poniesione w poprzednich latach,

zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku oraz wskazać cel szczegółowy,

dodać odliczenia, np.: darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, z tytułu użytkowania internetu lub wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

podać lub zaktualizować numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty

- i dopiero zaakceptować i wysłać zmienione zeznanie

Ministerstwo Finansów i KAS wskazują,że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musisz sprawdzić, czy zeznanie zostało prawidłowo przesłane ( otrzymało status 200) i czy możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Czas na zwrot ewentualnej nadpłaty jest liczony od chwili, kiedy zeznanie wpływa do systemów KAS. Jeśli ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika podatek do zapłaty, płatności możesz dokonać bezpośrednio w usłudze Twój e-PIT. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Twój bank udostępnia taka możliwość.

3) można odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim przypadku przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Ważne Uwaga! Ministerstwo Finansów i KAS informują, że zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji.

Jeżeli podatnik wprowadzi zmiany w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT – musi go wysłać aby zmiany te były skuteczne. Takie zmienione zeznanie nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r.

Ministerstwo Finansów i KAS ostrzegają, że gdy podatnik wprowadzi dowolne zmiany w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu (np. zmieni OPP, rachunek bankowy, doda informację o przysługujących ulgach) ale zmienionego zeznania nie zaakceptuje i nie wyśle, to takie zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 2 maja 2023 r.



Zatem podatnicy muszą pamiętać, że po wprowadzeniu zmian w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT trzeba zaakceptować to zeznanie i wysłać (w usłudze Twój e-PIT lub złożyć zeznanie w innej formie) do 2 maja 2023 r. Gdy podatnik tego nie zrobi, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla podatnika przez administrację skarbową - czyli bez wprowadzonych przez podatnika zmian.

Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, podatnik póki co sam decyduje w jaki sposób składa zeznanie podatkowe PIT. Podatnik może wybrać:

usługę Twój e-PIT

formularz online dostępny w serwisie podatki.gov.pl

druk zeznania w formie papierowej

Gdy podatnik zdecyduje wypełnić i złożyć PIT-a w innej formie niż Twój e-PIT, nie musi zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które złoży samodzielnie.

Kiedy zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane?

W przypadku gdy podatnik złoży PIT-a w innej formie (np. na zwykłym papierowym druku w urzędzie skarbowym), to zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie anulowane.

Podobnie jeżeli małżonkowie rozliczą się wspólnie (w dowolnej, prawnie dopuszczalnej formie), to zeznania indywidualne tych małżonków wygenerowane w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie anulowane.

oprac. Paweł Huczko na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej na podatki.gov.pl