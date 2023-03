rozwiń >

Błędy dotyczące liczb i obliczeń

Błędy, które często mają miejsce przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT (rocznego zeznania podatkowego) dotyczą liczb, obliczeń i działań matematycznych i polegają one m.in. na niewłaściwym zaokrąglaniu podstaw obliczania podatku, a także kwoty podatku do zapłaty. Podanie błędnej kwoty z PIT-11 lub wpisanie jej w niewłaściwe pole będzie skutkować błędną kwotą podatku, a to z kolei nawet możliwością poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej. W związku z powyższym, warto kilkukrotnie przeliczyć i sprawdzić wpisywane przez nas kwoty, albo skorzystać z automatycznych programów rozliczających PIT internetowo.

Ulga dla tzw. młodych, a najczęściej popełniane błędy

Podatnicy korzystający z różnych ulg tak na przykład: ulgi dla młodych do 26 roku życia. W tym miejscu jednak również pojawiają się błędy, które mogą skutkować uznaniem przez organy podatkowe, że preferencja została zastosowana w sposób nieuprawniony. W tym miejscu należy przede wszystkim pamiętać o kwocie maksymalnego limitu zwolnienia do wysokości przychodów 85 528 zł w roku podatkowym oraz o uwzględnieniu faktycznej (a nie tylko rocznikowej) daty ukończenia 26 lat.

Braki formalne w deklaracji podatkowej

Kolejka w urzędzie, pośpiech i stres mogą przyczynić się do tego, że zapomnisz uzupełnić jakieś dane w deklaracji podatkowej. Wówczas, podczas przeprowadzania czynności sprawdzających urzędnik powinien Cię wezwać do uzupełnienia brakujących danych. Aby deklaracja podatkowa została złożona w terminie – konieczne będzie uzupełnienie wymaganych danych na wezwanie Urzędu. Należy jednak pamiętać, że niektóre braki mogą uniemożliwić przesłanie deklaracji w formie elektronicznej, w takim wypadku próba wysłania PIT nie jest równoznaczna z jego złożeniem.

Brak podpisu

Innym, częstym błędem i przeoczeniem, który zdarza się przy wypełnianiu deklaracji podatkowej jest brak podpisu. W przypadku deklaracji niepodpisanej najbardziej groźnym skutkiem może być uznanie deklaracji za niezłożonej - która nie wywoła skutków prawnych.

Ulga na Internet, a najczęściej popełniane błędy

Kwota preferencji ulgi na internet to maksymalnie 760 złotych na rok.. Należy jednak koniecznie pamiętać o posiadaniu stosownych faktur potwierdzających dane imię i nazwisko osoby opłacającej Internet. Odliczenia za Internet może dokonać tylko ta osoba, na której dane została wystawiona faktura i która w związku z tym poniosła wydatki związane z korzystaniem z Internetu. Może zdarzyć się tak, że oboje z małżonków opłacają Internet i chcą skorzystać z ulgi, wówczas należy pamiętać, , aby na fakturze znajdowały się dane obu małżonków.

Zaniedbanie pracodawcy, a PIT-11

Jeżeli pracodawca nie dostarczył deklaracji PIT-11, podatnik powinien pamiętać, że nie zwalnia to jego z obowiązku przygotowania i złożenia rocznej deklaracji podatkowej w terminie. W takim wypadku podatnik powinien zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wydanie PIT, a jeżeli ten go nie wyda wypełnić zeznanie na podstawie swojej najlepszej wiedzy.

Przekroczenia terminów

Deklarację podatkową za rok 2022 r. składa się do 2 maja 2023 r. Termin ten został wydłużony ze względu na przypadające święta. Nie mniej należy pamiętać, że w ostatnich dniach terminu systemy internetowe, oraz urzędy bywają przeładowane. Dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili i miarę możliwości wcześniej przygotować indywidualne zeznanie podatkowe.

Częste błędy przedsiębiorców - małżonków

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku pomagania w prowadzonej przez małżonka działalności gospodarczej taka sytuacja może mieć skutki podatkowe. Jeżeli małżonek przedsiębiorcy zamieszkuje z nim i pomaga mu przy prowadzeniu działalności gospodarczej, to osobę po spełnieniu określonych kryteriów traktuje się jako współpracownika. W takim wypadku możliwe, że powstanie obowiązek złożenia deklaracji podatkowej.

Błędy w deklaracji podatkowej, co wtedy? Błędy w korektach

Każdy błąd, który podatnik popełnił w deklaracji podatkowej należy skorygować. Oprócz wyżej wymienionych błędów, innymi błędami, które często się zdarzają są m.in. zaniżenie kwoty przychodów, pominięcie źródeł przychodów czy przysługującej ulgi. W przypadku odkrycia pomyłki należy wypełnić ponownie PIT, tym razem jednak jako cel złożenia deklaracji zaznaczyć opcję – korekta. Pamiętać należy, aby wypełnić wszystkie pola w deklaracji, a nie tylko te błędne. Dość częstą pomyłką jest wypełnianie deklaracji korekty tylko w miejscach, które podatnik chciałby zmienić – w tym miejscu zwraca się więc uwagę, że korekta zastępuje PIT pierwotny, a nie tylko go uzupełnia, dlatego powinna wypełniać całość zeznania podatkowego i zawierać wszelkie informacje (zarówno te pierwotnie wypełnione poprawnie jak i zmieniane).

Kolejny błąd w deklaracji podatkowej, co wtedy

Jeśli podatnik popełnił ponownie jakiś błąd w deklaracji podatkowej, którą już korygował może zrobić to ponownie - deklarację podatkową można korygować wielokrotnie. Ustawodawca zdecydował jednak o pewnym ograniczeniu – zmian należy dokonać zanim organ podatkowy rozpocznie postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową. Jednak w trakcie czynności sprawdzających przez organ podatnik dalej ma możliwość, aby dokonać korekty deklaracji podatkowej. Do korekty deklaracji podatkowej nie trzeba składać żadnego uzasadnienia przyczyn, dla których się ją składa.

Co grozi za błąd w deklaracji podatkowej?

Za błędne złożenie deklaracji podatkowej podatnikowi może grozić odpowiedzialność karnoskarbowa. Możliwe jest jednak uniknięcie tej odpowiedzialności poprzez złożenie skutecznej korekty oraz zapłaty ewentualnej niedopłaty - kwestia ta została uregulowana w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego.

Art. 16a [Przestępstwa skarbowe; wyłączenie karania]

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Jak i gdzie dokonać korekty deklaracji podatkowej

Korekty deklaracji podatkowej można dokonać co do zasady w tej samej formie w jakiej można złożyć dany PIT – tj. nawet w formie elektronicznej, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na biurze podawczym urzędu skarbowego. Korekty deklaracji w formie elektronicznej można dokonać nawet wtedy, gdy składałeś wcześniej deklarację w innej formie, np. za pośrednictwem poczty. Warto pamiętać, żeby zachować potwierdzenie złożenia korekty deklaracji podatkowej. Składając korektę drogą elektroniczną takim potwierdzeniem będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Aby złożyć korektę deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38 Podatnik może skorzystać również z usługi Twój e-PIT. Jeśli chodzi zaś o PIT-28 i PIT-36, to należy pamiętać, że możliwość złożenia korekty dotyczy tych sytuacji, w których podatnik nie wykazał przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej lub z działalności gospodarczej. Korygowanie deklaracji podatkowej w usłudze Twój e-PIT nie różni się od standardowo dokonywanej korekty. Z zasady termin do złożenia korekty trwa aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc 5 lat od końca roku złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli chodzi o zeznania podatkowe za 2022 rok korektę można więc złożyć do końca 2028 roku.