Kogo dotyczy tzw. ulga dla młodych - de facto jest to zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jakie zmiany w tym zwolnieniu zaszły w 2022 roku?

Ulga dla młodych – zwolnienie z PIT

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Zwolnienie to, nazywane ulgą dla młodych, obejmuje:

- wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej i umowy zlecenia,

- dochody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe.

W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - tzw. Polski Ład 2.0.) ulgą dla młodych objęto również zasiłki macierzyńskie. Przepis w tym nowym zakresie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Jeżeli płatnik w pierwszej połowie 2022 r. przy wypłacie zasiłków macierzyńskich pobrał zaliczkę podatnikowi uprawnionemu do tej ulgi, to zwrot zapłaconego podatku nastąpi w rozliczeniu rocznym PIT za 2022 r.

Limit ulgi dla młodych

Ulga dla młodych dotyczy wynagrodzeń otrzymanych włącznie z dniem, w którym podatnik kończy 26 lat. Limit tej ulgi wynosi 85 528 zł w skali roku podatkowego. Limit jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. To podatnik musi zatem pilnować, aby go nie przekroczyć.

Ważne Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 ustawy o PIT nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. To oznacza, że przy jednoczesnym korzystaniu z ulg, takich jak zerowy PIT dla młodych, ulgi na powrót, zerowy PIT dla dużej rodziny czy ulgi dla aktywnych seniorów suma przychodów podatnika zwolnionych z podatku nie może przekroczyć tej kwoty, mimo że limit dla każdego z tych zwolnień wynosi 85 528 zł.

Jakie przychody nie podlegają zwolnieniu z podatku?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających uldze dla młodych nie uwzględnia się przychodów:

- podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

- zwolnionych od podatku dochodowego,

- od których, na podstawie Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

Ważne Uwaga! Ulga dla młodych + kwota wolna od podatku Osobom korzystającym z ulgi dla młodych, które wyczerpią w trakcie roku limit zwolnienia w kwocie 85 528 zł, przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku tj. 30 000 zł.

Ulga dla młodych - w jakim formularzu PIT

Ulgę dla młodych rozlicza się w zeznaniach PIT‑37 i PIT‑36.

Przykład Przykład rozliczenia ulgi dla młodych w PIT-36 Podatnik był uprawniony do ulgi dla młodych przez cały 2022 r. W 2022 r. osiągnął przychody ze stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Przychody ze stosunku pracy wyniosły 60 000 zł, a z działalności gospodarczej 120 000 zł. Podatnik za 2022 r. składa zeznanie PIT‑36.



W wersji 30 tego zeznania podatnik zaznacza:

- poz. 71, informując, że rozlicza przychody ze stosunku pracy, które w całości są objęte ulgą dla młodych,

- poz. 79, w której wykazuje kwotę przychodów zwolnionych, tj. 60 000 zł.

Podatnik nie mógł stosować ulgi dla młodych do przychodów z działalności gospodarczej. Zwolnione od podatku są jedynie przychody ze stosunku pracy w kwocie 60 000 zł.

