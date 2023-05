Korekta deklaracji PIT – jak to zrobić. Zasady, termin, skutki

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji PIT

Jeśli składając deklarację podatkową popełniłeś błąd, np. poprzez pominięcie jakiejś ulgi, zaniżenie kwoty przychodu, dochodu, podatku do zapłaty, to powinieneś złożyć korektę deklaracji podatkowej. Dotyczy to także deklaracji składanych poprzez usługę Ministerstwa Finansów oraz w przypadku automatycznego złożenia deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT.

Zeznanie PIT można korygować przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin na jego złożenie (czyli przez 5 lat od końca 2023 roku). A zatem korekty do rocznych zeznań PIT za 2022 rok można składać do końca 2028 roku.

Korekta PIT krok po kroku

Należy rozpocząć od ponownego wypełnienia deklaracji podatkowej za 2022 r. i zaznaczyć „korektę” jako cel złożenia deklaracji. Druk wypełnia się wszystkimi poprawnymi kwotami, wynikającymi z rozliczenia roku. Należy wypełnić nie tylko niepoprawnie wypełnione pola, ale także wszystkie pozostałe. Podatnik, który złożył pierwotną deklarację w programie Twój e-PIT będzie miał wypełnione wszystkie dotychczasowe dane, więc może zmienić jedynie te informacje, które chce aktualnie poprawić.

Ponowny błąd w deklaracji

Deklaracje podatkową można wielokrotnie korygować. Istotnym jest, aby korektę deklaracji przeprowadzić w okresie, gdy organ podatkowy nie rozpoczął jeszcze postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Ponadto można przeprowadzić korektę w trakcie czynności sprawdzających. Organ podatkowy informuje w piśmie o procedurze jaką przeprowadza, np. czy są to czynności sprawdzające, czy kontrola podatkowa.

Korekta deklaracji podatkowej, a czynny żal

Czynny żal stanowi dobrowolne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego i dotyczy np. sytuacji, gdy podatnik nie złożył w wymaganym terminie deklaracji podatkowej lub nie zapłacił podatku w terminie.

Z kolei, korekta deklaracji podatkowej dotyczy sytuacji, gdy w deklaracji występują błędy rachunkowe i oczywiste omyłki lub np. gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami.

Korekta deklaracji podatkowej, a odsetki

Odsetki za zwłokę będą wymagane, jeżeli kwoty wynikające z korygowanego zeznania różnią się od pierwotnych w ten sposób, że jest większa zaległość w podatku rocznym niż pierwotna, wyższa nadpłata niż pierwotna, otrzymana z urzędu skarbowego w 2023 r. lub wyższa zaliczka niż zapłacona w trakcie 2022 r. Warto pamiętać, że przez pierwsze 6 miesięcy liczone od terminu na złożenie deklaracji PIT nalicza się odsetki za zwłokę w obniżonej wartości o 50%. Natomiast od 3 listopada 2023 r. odsetki wynoszą pełną ich wartość za cały okres zaległości.

Jak dokonać korekty deklaracji podatkowej?

Korekty deklaracji podatkowej można dokonać na kilka sposobów poprzez wizytę w urzędzie skarbowym, listownie, a także korzystając z usługi Twój e-PIT. Forma korekty wynika z możliwości złożenia danego PIT. Korekta nie musi jednak być przygotowana w ten sam sposób co pierwotny PIT.

Korekta deklaracji podatkowej, a PIT-37

Okres przedawnienia złożenia korekty deklaracji PIT-37 trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Korekta deklaracji PIT-37 pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji po spełnieniu przesłanek ustawowych. Korekty dokonuje się poprzez przesłanie deklaracji ze wskazaniem, że celem złożenia deklaracji jest korekta oraz z poprawionymi błędami.



Miejscem właściwym w PIT -37 do oznaczenia deklaracji jako korekty jest część A punkt 10 – miejsce i cel składania zeznania. Jeżeli składasz korektę deklaracji PIT-37 pamiętaj, aby posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji albo UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w przypadku składania korekty deklaracji w formie elektronicznej.

Korekta deklaracji PIT, a wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem

Podatnik ma możliwość zmianę rozliczenia z indywidulanego na rozliczenie z małżonkiem, a także jako rodzic samotnie wychowujący dziecko oraz na odwrót.

Korekta deklaracji podatkowej, a przekazanie 1,5% na Organizację Pożytku Publicznego

Podatnik ma możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej celem przekazania 1,5% dla wskazanej Organizacji pożytku publicznego, jeżeli złożył deklarację podatkową w wymaganym terminie oraz gdy złożył korektę deklaracji w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. Ponadto wymagane jest zapłacenie podatku w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP maksymalnie w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Korekta deklaracji PIT a ulgi

Termin na złożenie deklaracji podatkowej za 2022 rok minął 2 maja 2023 r. Jeżeli jednak podatnik złożył deklaracje i nie uwzględnił przysługujących mu ulg to może je wykazać w korekcie zeznania podatkowego.

Korekta PIT-a - co jeszcze trzeba wiedzieć

Wypełniając formularz w pozycji oznaczonej jako „cel złożenia zeznania” należy zaznaczyć opcję - korekta deklaracji. Do wyboru jest forma korekty zeznania, mająca swoją podstawę w art. 81 Ordynacji podatkowej lub korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, określona w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej.



Od 2016 roku nie ma obowiązku załączania druku ORD-ZU do swojej korekty, w którym to należało uzasadnić przyczynę korekty, chyba że sytuacja dotyczy korekty zeznania składanej w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, to wówczas należy ją uzasadnić.



Osoba składająca korektę zeznania podatkowego musi koniecznie pamiętać o złożeniu swojego podpisu, w przeciwnym wypadku złożenie deklaracji bez podpisu nie będzie stanowiło oświadczenia podatnika. Brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, co może skutkować odpowiedzialnością podatnika za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie.



Korektę deklaracji należy złożyć na druku, obowiązującym w roku, za który się ją przeprowadza.



Złożenie korekty deklaracji PIT zgodnie z treścią wezwania wynikającego z czynności korygujących lub w trakcie ich trwania nie stanowi podstawy do otrzymania mandatu.