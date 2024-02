Jak rozliczyć PIT z działalności nierejestrowanej? Gdzie i kiedy złożyć zeznanie za 2023 rok?

Rozliczenie roczne PIT działalności nierejestrowanej za 2023 rok - jak to zrobić, na jakim formularzu, w jakim terminie? Poznaj szczegółowe informacje na ten temat oraz sprawdź z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać.

Na czym polega działalność nierejestrowana? Jaki jest limit przychodów w 2024 roku?

Wyjaśnijmy na wstępie, że działalność nierejestrowana (nierejestrowa, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).



Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmienia się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł.

Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co jest przychodem w działalności nierejestrowanej?

Na potrzeby rozliczeń PIT twoim przychodem z działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń: w naturze i innych nieodpłatnych.

Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko przysporzenia faktycznie otrzymane lub postawione tobie do dyspozycji, czyli kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.



Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Jakie koszty przy działalności nierejestrowanej?

W rocznym zeznaniu rocznym PIT możesz odliczyć koszty, które poniosłeś w związku z wykonywaną działalnością nierejestrowaną, na przykład zakup surowców do produkcji wyrobów. Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego przechowuj wszystkie dowody zakupów. Najlepiej, jeśli na tych dowodach będą podane twoje imię, nazwisko czy miejsce zamieszkania.

Koszty uzyskania przychodów rozpoznajesz kasowo tj. w dacie gdy rzeczywiście poniesiesz wydatek (dokonasz zapłaty).

Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia. Poniższa tabela pokazuje skalę podatkową w 2023 roku.

Podstawa obliczenia podatku (zł) Podatek wynosi: ponad do - 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł 120 000 - 10 800 zł

+ 32% nadwyżki ponad 120 000 zł -

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).



Kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku wynosi 3600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł.

Jak rozliczyć PIT-36 z działalności nierejestrowanej?

Przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykażesz przychody, koszty, dochód.



Przy czym, uzyskiwanie przychodów z działalności nierejestrowej nie wyłącza prawa do wspólnego rozliczenia małżonków.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać?

Rozliczając PIT z działalności nierejestrowej masz prawo do skorzystania z ulg podatkowych takich jak m.in. ulga na dziecko, ulga na Internet, ulga na wpłaty na IKZE, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, ulga abolicyjna.

Jak rozliczyć PIT z działalności nierejestrowanej? Jak, gdzie i kiedy złożyć zeznanie?

Zeznanie z z działalności nierejestrowanej możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.



Zeznanie w formie papierowej możesz zanieść do urzędu skarbowego lub przesłać je do urzędu pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwróć uwagę, że zeznanie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej) przed upływem terminu na złożenie zeznania.

Natomiast zeznanie roczne PIT w formie elektronicznej złożysz przez e-Deklaracje lub w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.



W jakim terminie złożyć zeznanie PIT? Zeznanie roczne z działalności nierejestrowej składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przy czym, gdy złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem fiskus uzna, że będzie ono złożone 15 lutego.

