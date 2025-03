Twój e-PIT 2025: rozliczenie przedsiębiorcy. Wstępnie wypełnione zeznanie trzeba sprawdzić, ew. uzupełnić i zaakceptować

Ministerstwo Finansów informuje, że z usługi Twój e-PIT mogą w 2025 roku korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Przedsiębiorcy znajdą na swoich kontach częściowo uzupełnione formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Z tej usługi mogą skorzystać także przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Rozliczenie PIT przedsiębiorców w 2025 roku (usługa Twój e-PIT)

W 2025 roku (podobnie jak rok temu) przedsiębiorcy mogą w szybki i wygodny sposób złożyć swoje zeznanie podatkowe PIT przy użyciu usługi Twój e-PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. W tym celu podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej mogą skorzystać z częściowo uzupełnionych formularzy:



PIT-28 – służy do rozliczeń przychodów działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem oraz z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych,



PIT-36 – służy do rozliczania m.in. przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej,



PIT-36L – służy do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.



Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego również w przypadku, gdy działalność została zawieszona. Dla takich przedsiębiorców również w usłudze Twój e-PIT został udostępniony częściowo wypełniony formularz właściwy ze względu na wybraną formę opodatkowania.

REKLAMA

Autopromocja

Polecamy: KOMPLET PODATKI 2025

Częściowo uzupełnione zeznania podatkowe - jakie informacje wpisała Krajowa Administracja Skarbowa

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT przedsiębiorcy znajdą wstępnie uzupełnione dane w zakresie:

- danych rejestracyjnych (NIP, imię i nazwisko, adres, właściwy urząd skarbowy, rachunek bankowy do zwrotu nadpłaty),

- numeru mikrorachunku, na który należy dokonać zapłaty podatku, jeśli taka będzie wynikała z rozliczenia,

- kwot wpłaconych w 2024 r. zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu,

- numer KRS OPP i celu szczegółowego, na który zostało przekazane 1,5% podatku należnego, o ile dane te zostały wskazane w rozliczeniu złożonym za 2023 r. oraz jeśli organizacja ta nadal znajduje się w Wykazie OPP.



Dodatkowo, formularz PIT-36 uzupełniony zostanie o dane:

- dotyczące ulgi na dzieci, jeśli zostały one wskazane w rozliczeniu za 2023 r., albo jeśli dziecko urodziło się w 2024 r.,

- z informacji przekazany przez płatników: z PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-R.

Kreator wypełniania PIT-ów

Dla przedsiębiorców, w usłudze Twój e-PIT dostępne są formularze podatkowe z częściowo uzupełnionymi danymi. Aby dodać brakujące informacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą użyć używają specjalnego kreatora. Kreator ten pomaga samodzielnie wypełnić dane dotyczące:

- przychodów,

- kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

- kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28),

- składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz

- ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Ważne Po uzupełnieniu tych danych przedsiębiorca powinien zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT. Zeznania przygotowane dla przedsiębiorców (PIT-28, PIT-36 i PIT-36L) nie podlegają automatycznej akceptacji.

Polecamy: Odliczanie VAT w firmie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Twój e-PIT. Najważniejsze korzyści

Rozliczenie różnych form działalności: Przedsiębiorcy mogą rozliczać przychody z działalności gospodarczej w PIT-28, PIT-36 albo PIT-36L oraz z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT-36 lub PIT-36L.



Automatyczne wypełnianie danych, które są w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, takich jak: dane rejestracyjne, numer mikrorachunku podatnika, wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu oraz informacje z rozliczeń za 2023 rok dotyczące ulgi na dzieci, czy też numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego o ile znajduje się on nadal na Wykazie OPP.



Możliwość korekty: przedsiębiorcy mogą wprowadzać zmiany i korekty w swoich deklaracjach przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.



Bezpieczeństwo i wygoda: dane są chronione, a cała procedura odbywa się online, co pozwala na szybkie i bezpieczne złożenie deklaracji oraz ewentualne zapłacenie podatku.



Wsparcie dla różnych form opodatkowania: usługa obsługuje zarówno opodatkowanie na zasadach ogólnych, jak i ryczałt oraz podatek liniowy.