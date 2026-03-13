Z ulgi dla rodzin 4+ mogą korzystać samotni rodzice, małżonkowie i rodzice w związkach nieformalnych

Zasady korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodziców, komplikują się, gdy nie są oni małżeństwem. Kiedy i na jakich zasadach można korzystać z ulgi dla rodzin 4+? W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Preferencje podatkowe dla rodziców

Korzystanie z preferencji podatkowych związanych z wychowywaniem dzieci bywa utrudnione w sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem i nie mieszkają z dziećmi. Dotyczy to na przykład korzystania z ulgi prorodzinnej nazywanej potocznie ulga na dziecko. Wątpliwości pojawiają się jednak również w odniesieniu do dokonywania rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy też stosowania jednego z rozwiązań z grupy PIT-0 – ulgi dla rodzin 4+. Ta ostania obejmuje przychody:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą,

z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

z zasiłku macierzyńskiego.

Może z niej skorzystać podatnik, który w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

wykonywał władzę rodzicielską;

był opiekunem prawnym dziecka, które z nim mieszkało;

był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

wykonywał ciążący obowiązek alimentacyjny lub był rodzicem zastępczym (w przypadku dorosłych, uczących się dzieci).

Ulga dla rodzin 4+

Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, sprawowaniem funkcji opiekuna, rodzica zastępczego lub wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci:

małoletnich, bez względu na wysokość rocznych dochodów,

pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz

pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia, uczących się.

Podatnik może z niej skorzystać, jeżeli dzieci:

nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ulgi PIT-0 mają wspólny limit

Tak samo, jak inne zwolnienia podatkowe z tej grupy, również to jest ograniczone kwotą przychodu nieprzekraczająca w roku podatkowym 85 528 zł. Jest to wspólny limit w ramach ulg: dla rodzin 4+, dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów. Oznacza to, że jeśli rodzic, korzysta z dwóch lub więcej ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jeżeli przysługuje ona obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, a w szczególności podejmowanie przez rodzica (rodziców) obowiązków w zakresie zaspokojenia potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych dziecka.



W odniesieniu do zasad stosowanej ulgi podatnicy często zwracają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Takiego przypadku dotyczyła interpretacja z 6 marca 2026 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.106.2026.2.MKA). W przedstawionym wniosku podatnik wskazał, że w roku podatkowym dzieci mieszkały z matką, jednak on również posiada pełnię władzy rodzicielskiej i płaci alimenty. Sąd wydał postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów podatnika z dziećmi, jednak po pewnym czasie to zabezpieczenie zawiesił. W związku z tym nabrał wątpliwości co do tego, czy w takiej sytuacji ma prawo do skorzystania z omawianej preferencji, czy nie, przy zastrzeżeniu, że osiągał dochody ze stosunku pracy opodatkowane skalą podatkową, a dzieci nie osiągały żadnych przychodów.

Małżonkowie, samotni rodzie i związki nieformalne

W wydanej interpretacji organ potwierdził uprawnienie podatnika i wskazał, że ulga dla rodzin 4+ przysługująca w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do czworga małoletnich dzieci jest skierowana do rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Skoro więc podatnik posiada pełnię władz rodzicielskich, opłaca Pan alimenty i utrzymuje kontakt z dziećmi zgodnie z postanowieniem sądu, to jest uprawniony do zastosowania ulgi dla rodzin 4+.