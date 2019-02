Od 2019 r. można odliczyć darowizny na szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

Odliczenie darowizn od dochodu nie jest rozwiązaniem nowym; również w rozliczeniach za ubiegłe lata, w tym rozliczając PIT lub CIT za 2018 r., można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 6% (podatnicy PIT) lub 10% (CIT). Począwszy jednak od rozliczenia za 2019 r. do grupy podmiotów, których obdarowanie będzie szczególnie korzystne, dołączyły szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Szkoły z bonusem podatkowym

Podstawą ulgi są punkty nowo dodane do art. 26 Ustawy PIT oraz art. 18 Ustawy CIT. Przepisy o odliczeniach od dochodu od dawna stanowią, że podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania (dochód) o określone kwoty, w tym darowizn:

- przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz określonych organizacji (w uproszczeniu – dla organizacji pożytku publicznego); a także

- na cele kultu religijnego,

w obu przypadkach (łącznie) do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu w przypadku podatników PIT, zaś dla osób prawnych (CIT) – 10%.

Wprowadzenie nowej preferencji podatkowej łatwo było przeoczyć – nic dziwnego, skoro jego podstawą nie była żadna z obszernych ustaw nowelizujących podatki dochodowe, ale ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W tej szerszej reformie systemu oświaty przewidziano podatkową zachętę do wspierania szkolnictwa.

Jednak nie każda szkoła skorzysta. Zgodnie z treścią nowych przepisów (art. 18 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT i art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d Ustawy PIT), aby darowizna obniżyła podstawę opodatkowania, musi spełniać warunki odnośnie:

- Muszą to być określone w przepisie placówki, przede wszystkim publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to jednostki prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (nie każda specjalizacja szkoły gwarantuje skorzystanie z preferencji).

- Przepisy wskazują wprost, że darowizna musi być przeznaczona „na cele kształcenia zawodowego”.

Odliczenie „na finiszu”, czyli już od dochodu

Co warto podkreślić, darowizny pomniejszają dochód, a więc wielkość już uwzględniająca rozliczenia „na wcześniejszym etapie”, takie jak ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów czy konieczność przyporządkowania kosztów do dochodów zwolnionych z opodatkowania.

W praktyce wykorzystują to np. podatnicy działający w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE, niedawno zastąpionych przez „Polską Strefę Inwestycji”, czyli decyzję o wsparciu, którą można uzyskać zasadniczo w dowolnym miejscu).

Są to często podmioty prowadzące działalność „zwolnioną” (np. zlokalizowaną w SSE), oraz, w innym zakładzie lub zakładach, „opodatkowaną” – rozliczaną na zasadach ogólnych. Koszty uzyskania przychodów związane z działalnością zwolnioną z opodatkowania (oraz odpowiednio przyporządkowana część kosztów „ogólnych”) nie mogą pomniejszać dochodu z pozostałej, opodatkowanej, działalności.

Przepisy nie określają jednak, z jakiego źródła mają być sfinansowane darowizny pomniejszające dochód; jednocześnie wynika z nich wprost, że obniżeniu podlega dochód stanowiący podstawę opodatkowania. Oznacza to, że darowizną sfinansowaną z dochodu zwolnionego z podatku można obniżyć dochód opodatkowany PIT lub CIT.

