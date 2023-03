Ta nowa ulga obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. skierowana jest do tych podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i wprowadzili go na rynek (art. 26ga ustawy o PIT).

Przysługuje podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym) i polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Odliczona kwota nie może przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga jest dla podatnika dodatkowym bonusem, niezależnie od rozliczenia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów bezpośrednio lub przez odpisy amortyzacyjne.

PRZYKŁAD

Podatnik poniósł koszty wytworzenia nowego produktu w kwocie 150 000 zł. 30% wartości tych kosztów to 45 000 zł (150 000 zł × 30%). Dochód podatnika z działalności gospodarczej za 2022 r. wyniósł 200 000 zł. Podatnik odliczy więc od dochodu kwotę 20 000 zł, czyli 10% tego dochodu (200 000 zł × 10%)

Ulga na wprowadzenie nowego produktu

Wprowadzenie na rynek nowego produktu to działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń dotyczących produktu powstałego w wyniku prowadzonych przez podatnika prac B+R, które to certyfikaty i zezwolenia umożliwiają jego sprzedaż. Ulgą objęte są wydatki zmierzające do uzyskania tych certyfikatów i zezwoleń, bez których zgodnie z prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu. Natomiast certyfikaty i zezwolenia, bez których istnieje możliwość sprzedaży nowego produktu, ale podatnik stara się o ich uzyskanie w celach marketingowych, nie są objęte zakresem ulgi. Za koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu objęte ulgą przepis przyjmuje koszty:

badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,

badania cyklu życia produktu,

weryfikacji technologii środowiskowej ETV.

Więcej na temat rozliczania PIT za 2022 rok znajdziesz w publikacji: PIT-y i ulgi podatkowe 2022

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-y i ulgi podatkowe 2022 PIT-y i ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2022 rok INFOR

Polecamy: INFORLEX „Rozliczenie PIT za 2022 r.” serwis aktualizowany na bieżąco